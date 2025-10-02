快訊

U18世界盃／中華隊王奕翔爆料 遭南韓球員當面嘲諷「最弱一屆」

聯合新聞網／ 綜合報導
U18世界盃棒球賽中華隊。圖／中華棒球協會提供（資料照）
U18世界盃棒球賽中華隊。圖／中華棒球協會提供（資料照）

上個月舉行的U18世界盃棒球賽季軍賽，中華隊靠關鍵改判以1分之差擊敗南韓隊，成功奪下季軍。中華隊投手王奕翔透露，超級循環賽前有南韓球員在電梯叫住中華隊投手陳世展，用翻譯機嘲諷：「這屆是台灣最弱一屆。」

U18世界盃中華隊與南韓隊首次交手，以1：8落敗，兩隊季軍賽再度碰頭，7局上關鍵本壘攻防戰，主審經重播輔助判決後，判定南韓捕手違規阻擋，讓中華隊最終以3：2奪下季軍。

王奕翔接受緯來體育台訪問時透露，曾在電梯碰到南韓球員，對方拿出翻譯機給陳世展看，南韓教練稱：「這屆是台灣最弱一屆。」

王奕翔接著表示，因為慌了陣腳以1：8輸給南韓隊，之後又遇到南韓隊，球員們在想要如何雪恥，把面子贏回來。最後中華隊真的以3：2擊敗南韓隊，成功復仇。

