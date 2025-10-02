中職／兄弟最速封王劇本限定自力更生 3隊淘汰指數仍有1
中華職棒賽季進入尾聲，中信兄弟隊距離下半季封王剩下M1，最短途徑就是今天自力擊敗味全龍隊，若輸球後則確定黃彩帶又要留到明天。
兄弟昨晚魔術數字縮減到1後，卻在新莊棒球場輸給富邦悍將隊，封王進度被延遲一步，今天回到洲際主場將先發任務交給林暉盛，要面對龍隊從中繼轉先發的洋投鎛銳。
兄弟贏球魔術數字歸零當然最單純，然而輸球後將浮現眾多變數，只因樂天桃猿、台鋼雄鷹、統一獅隊淘汰指數都還有1。
在兄弟輸球情境下，今天猿鷹在嘉義市交手，勝出的球隊能夠守住淘汰指數不歸零，兄弟仍無法封王；若和局則猿隊仍保有逆襲封王機會，同樣無法熄燈。
而在澄清湖的統一獅隊與富邦悍將隊之戰，同樣兄弟輸球、獅隊贏球情況也無法熄燈，此情景發生甚至兄弟的年度勝率第一也會被獅隊拉近到1場勝差。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言