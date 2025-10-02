MLB／馬恰多砲轟今永昇太保住生機 米勒飆104.5英里火球破紀錄

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士球星馬恰多5局上轟出兩分砲，小熊今永昇太成為苦主。 美聯社
教士球星馬恰多5局上轟出兩分砲，小熊今永昇太成為苦主。 美聯社

教士隊在外卡系列賽沒有退路，明星三壘手馬恰多Manny Machado）今天5局上轟出兩分砲，小熊隊日本投手今永昇太成為苦主，這支關鍵全壘打拉開比數，教士終場以3：0獲勝，3戰2勝制系列賽追成1勝1敗。

教士1局上面對基特里奇（Andrew Kittredge），靠兩支安打和梅里爾（Jackson Merrill）高飛犧牲打攻下全場第1分。

今永昇太2局上登板，投到4局結束未失分，5局上2出局二壘有人時，面對馬恰多投出84英里快速指叉球被逮中，轟成左外野方向兩分砲，教士拉大到3分領先，一路維持優勢到比賽結束。

基特里奇「假先發」吞敗，今永昇太中繼4局被揮出3支安打，失兩分退場；小熊打線面對教士4名投手只有4支安打，在主場爆滿41083名觀眾前毫無得分能力，明天最後一戰決定生死。

小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，對今永昇太很有信心，他也投得很好，不幸的是5局上犯了一個錯誤。

小熊第3任投手米勒（Mason Miller）投1.2局，連飆5次三振完成5個出局數，7局下K掉凱利（Carson Kelly）的速球達104.5英里（168公里），締造大聯盟史上季後賽最快速紀錄。

米勒連續兩天出賽，後援2.2局全用三振解決打者，一共飆出8K，讓小熊打者一籌莫展。

教士明天第3戰推出達比修有登板先發，小熊則由泰隆（Jameson Taillon）應戰，勝隊晉級分區系列賽碰上釀酒人隊。

教士 今永昇太 小熊 馬恰多 Manny Machado

