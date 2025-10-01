圖輯／中職兄弟封王再等等…富邦延長賽強勢逆轉 魏全成為大功臣
富邦悍將今天在新莊主場進行編號216場的補賽，對戰來訪的中信兄弟，今天比賽只要中信兄弟贏，且另一場地的樂天桃猿隊輸，中信兄弟隊就能在下半季封王。
比賽將從2局上半開打，富邦悍將隊派出江國豪接手第2局投球，中信兄弟隊則派出韋禮加。富邦悍將隊江國豪主投5.1局失3分，中信兄弟隊韋禮加主投6.1局失3分，兩人皆無關勝負。
2局上中信兄弟隊陳統恩擊出2分打點安打，宋晟睿靠野手選擇上壘送回三壘跑者岳東華；6局下富邦悍將隊王念好擊出高飛犧牲打送回三壘跑者林岳谷；8局下富邦悍將隊王念好擊出1分打點二壘安打，董子恩擊出1分打點安打；10局上中信兄弟隊王政順擊出高飛犧牲打送回三壘跑者岳政華，許基宏擊出陽春全壘打；10局下富邦悍將隊魏全擊出2分打點二壘安打追平比數，最後中信兄弟隊投手蔡齊哲在滿壘下對蔡佳諺投出四壞保送結束比賽。
終場富邦悍將隊以6：5擊敗中信兄弟隊，富邦悍將成功守住勝利，不讓中信兄弟在新莊完成下半季封王。
