中職／守住兄弟！魏全實現陳晨威願望 單場MVP不想讓邦迷失望

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊魏全延長賽敲出追平安打，生涯首度獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊力拚下半季封王的日子，富邦悍將隊扮演「水鬼」拉一把，魏全在延長賽的追平安打後以6：5逆轉勝，魏全透露樂天桃猿陳晨威曾希望自己能幫忙「守住兄弟」，賽後就要打電話回報好友。

今天這場在新莊棒球場的補賽從第2局打起，悍將先在2局上丟掉3分，但接下來6局下1分、8局下2分追平比數，10局上魏全的接球瑕疵讓兄弟跑回超前分，後續許基宏又敲出陽春砲。

然而10局下面對2分落後，魏全在1出局、滿壘時一棒敲出左外野深遠安打，敲回2分追平比數，後續2出局後林澤彬獲得故意四壞變滿壘，蔡佳諺連等4顆壞球形成再見保送。

魏全表示，那個打席自己沒有想太多，因為還有2分差距，只想把球打得深遠，相信後面的隊友，也不會去想上一局的守備，「把進攻做好，跟守備分開來，不然會影響情緒。」

這是魏全生涯第2支安打，也是轉戰悍將後的首安，他表示：「球季接近尾聲，今年上上下下的，網路上的批評也有看到，我想要做好，在這邊給的機會很多，我想把握住。」

生涯首度獲選單場MVP，魏全也說過去在味全龍隊沒有這個體驗，「滿新鮮的，很謝謝球迷，雖然我們已經沒有機會，但還是看到很多球迷，想表現給他們看，不要讓他們覺得進場是浪費時間。」

這支安打也將兄弟下半季封王魔術數字鎖定在M1，沒讓黃色彩帶在新莊拋下，魏全表示：「我不知道那邊（樂天桃猿）戰況，我們想要贏球，我跟晨威滿好的，他問我可不可以幫他們守住，我說有上場的話就試試看，等下我要打給他。」

悍將總教練陳金鋒則表示，今天這場選手表現都很不錯，前一場對味全龍也是先掉6分，今天也是1分分拿回來，「年輕球員展現韌性，在這樣的場面夠大膽，不會綁手綁腳，至少有著站下去無所畏懼的感覺，對他們未來會有幫助。」

中信兄弟隊許基宏在延長賽10局上敲出陽春砲。記者季相儒／攝影
中信兄弟在延長賽10局輸給富邦悍將，下半季封王魔術數字停在M1。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊魏全延長賽敲出追平安打，生涯首度獲選單場MVP。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊蔡佳諺選到再見保送。記者季相儒／攝影
中信兄弟在延長賽10局輸給富邦悍將，下半季封王魔術數字停在M1。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊在新莊主場擊敗中信兄弟隊，不讓黃色彩帶拋下。記者季相儒／攝影
