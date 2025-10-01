中職／兄弟M1被悍將狠咬一口 5000條黃彩帶攜回洲際

台鋼雄鷹隊雖然擊敗樂天桃猿幫忙將下半季封王魔術數字縮減至M1，然而中信兄弟自己卻在新莊棒球場被「水鬼」咬一口，延長賽10局以5：6敗給富邦悍將隊，5000條黃色彩帶要帶回洲際主場，等待明天再拋下。

賽前劇本就需要兄弟贏球加上猿隊輸球，才能讓M2在今天一口氣縮減，在新莊棒球場拋下黃色彩帶，雄鷹先一步以3：0擊敗猿隊，幫助自己逼近年度第三，也讓兄弟降至M1。

新莊這場補賽從2局上開打，兄弟面對接替的江國豪連選3次四壞塞滿壘包， 陳統恩代替受傷的高宇杰上場，一棒敲出2分打點安打，加上宋晟睿的滾地球護送岳東華回到本壘得分，取得3：0領先。

兄弟先發投手從黃博多換成韋禮加，投完6局僅失1分，然而第8局卻被林岳谷、王念好敲出2支二壘安打，中間抓到1出局但丟掉1分退場，接手的吳俊偉也因為被董子恩敲安丟掉追平分，這2分都記在韋禮加帳上。

兩隊3：3平手進入延長賽，10局上兄弟靠王政順代打高飛犧牲打、許基宏陽春砲得到2分；10局下悍將在1出局由王念好敲安、陳真保送形成滿壘，上半局接球瑕疵導致掉分的捕手魏全從呂彥青手中敲出二壘安打、追平比數。

換蔡齊哲接手後抓到第2出局後，故意四壞林澤彬，結果蔡佳諺等到四壞保送，擠回超前分。

為了迎接兄弟封王，今天新莊棒球場擠滿11660人，賽前總教練平野惠一期待帶給球迷一場好比賽，然而比賽在後段被悍將狠狠咬一口，兄弟接下來回到洲際主場連戰味全龍、雄鷹，期待自力封王。