中職／葉保弟3安4打點雄鷹搶勝 二軍總冠軍賽扳平戰局

中央社／ 台北1日電
中華職棒二軍總冠軍賽1日展開第2戰，台鋼雄鷹隊葉保弟（前）單場貢獻3安4打點，率隊以12比8擊敗富邦悍將隊，在5戰3勝制系列賽扳平戰局。圖／中華職棒提供（中央社）
中華職棒二軍總冠軍賽1日展開第2戰，台鋼雄鷹隊葉保弟（前）單場貢獻3安4打點，率隊以12比8擊敗富邦悍將隊，在5戰3勝制系列賽扳平戰局。圖／中華職棒提供（中央社）

中職二軍總冠軍賽第2戰，台鋼雄鷹隊打線串聯搶分，葉保弟單場3安4打點，率隊以12比8擊敗富邦悍將，雄鷹隊今天搶勝，在5戰3勝制系列賽1比1扳平戰局。

中華職棒二軍總冠軍賽昨天開打、悍將搶下首勝，今天繼續在嘉義市立棒球場迎戰雄鷹隊，雄鷹隊3局上靠著黃秉揚四壞保送、湯家豪安打推進，犧牲觸擊攻占二、三壘，顏清浤安打先送回1分，靠失誤多跑回1分，雄鷹攻勢延續，再靠接連四壞保送、葉保弟二壘打多添2分。

悍將高國麟4局下敲出陽春砲，帶起球隊追分氣勢，悍將靠著林莛淯、童堉誠、楊泯貽安打添分，2人出局後王苡丞開轟、3分砲幫助球隊超前比數。

雄鷹隊5局上再起攻勢，靠著接連四壞保送、犧牲觸擊推進，林威漢適時三壘打、一棒送回2分，幫助球隊再度要回領先，再靠著失誤跑回團隊第7分。

悍將5局下追回1分，雄鷹隊7局上再有分數進帳，宋柏翰、胡冠俞接連安打，林威漢選到四壞保送，葉保弟內野安打，再幫球隊多添2分保險分，黃劼希高飛犧牲打送回球隊第10分。

雄鷹8局上靠著胡冠俞適時三壘打再拿2分；悍將7局下、8局下各拿1分，但追分不及吞下敗仗，二軍總冠軍賽第3戰將於3日在澄清湖棒球場舉行。

雄鷹隊今天動用9任投手，勝投記在中繼投手黃勃睿身上；雄鷹團隊敲出12支安打，葉保弟5打數敲出3支安打、貢獻4分打點，打擊表現最亮眼。

