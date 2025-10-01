快訊

中職／艾速特好投隔空助威兄弟 雄鷹抓猴3連勝逼近年度三

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊艾速特。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊艾速特。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹樂天桃猿隊上演天王「三」之戰，兩支爭取年度第三的隊伍正面交鋒，雄鷹靠著魔鷹兩支安打點燃攻勢，加上艾速特6局無失分好投，以3：0擊敗猿隊，雄鷹3連勝、猿隊4連敗之後，距離年度戰績第三名的猿隊勝差只剩下0.5場。

今年中職季後賽兩張門票先後由統一獅、中信兄弟隊取得，剩下年度第三的最後名額，在味全龍、富邦悍將已被淘汰時刻，鷹猿是最終決戰隊伍，兩隊明天還要移師嘉義市進行本季最後一次直接對戰。

雄鷹今天在2局下由魔鷹敲安後，顏郁軒的滾地球造成失誤上壘，郭永維短打推進到二、三壘，王柏融再敲出滾地推進先馳得點；4局下則是吳念庭敲安後，魔鷹的安打送上三壘，顏郁軒補上二壘安打進帳1分打點，郭永維高飛犧牲打敲回第3分。

雄鷹先發投手艾速特6局被敲4支安打，沒有失分，另有4次三振、1次四壞保送，這場好投幫助自己相隔3場再度投滿6局，也隔空為前東家中信兄弟縮減下半季封王魔術數字幫了一把。

猿隊則是先發林子崴4局被敲4支安打，丟掉3分（2分責失）後退場，黃子鵬接手後中繼3.1局被敲2支安打、無失分。

中職／兄弟M1被悍將狠咬一口 5000條黃彩帶攜回洲際

台鋼雄鷹隊雖然擊敗樂天桃猿幫忙將下半季封王魔術數字縮減至M1，然而中信兄弟自己卻在新莊棒球場被「水鬼」咬一口，延長賽10...

中職／兄弟封王M2要他助 新莊螢幕、黃色彩帶準備好

今天中信兄弟與富邦悍將隊在新莊棒球場的補賽，開打前即宣布全場11600席門票完售，兄弟下半季冠軍M2的關鍵時刻，若此戰先...

中職／「有需要就去我家避難」 周思齊提醒「鏟子超人」注意安全

中信兄弟隊今天賽前練習出現一個熟悉又陌生的面孔，接任亞洲棒球總會會長特助的周思齊協助訓練，不擔心這批年輕學弟的抗壓力，而...

中職／葉保弟3安4打點雄鷹搶勝 二軍總冠軍賽扳平戰局

中職二軍總冠軍賽第2戰，台鋼雄鷹隊打線串聯搶分，葉保弟單場3安4打點，率隊以12比8擊敗富邦悍將，雄鷹隊今天搶勝，在5戰...

中職／艾速特好投隔空助威兄弟 雄鷹抓猴3連勝逼近年度三

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊上演天王「三」之戰，兩支爭取年度第三的隊伍正面交鋒，雄鷹靠著魔鷹兩支安打點燃攻勢，加上艾速特6局無失...

中職／周思齊光復家鄉受災嚴重 盼後續集結力量重建家園

中職中信兄弟退役球星周思齊家鄉在花蓮縣光復鄉大同村，是洪災嚴重受災戶，他今天表示，當時家裡已經淹到2樓，目前災區狀況也不...

