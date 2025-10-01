中職／艾速特好投隔空助威兄弟 雄鷹抓猴3連勝逼近年度三

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊上演天王「三」之戰，兩支爭取年度第三的隊伍正面交鋒，雄鷹靠著魔鷹兩支安打點燃攻勢，加上艾速特6局無失分好投，以3：0擊敗猿隊，雄鷹3連勝、猿隊4連敗之後，距離年度戰績第三名的猿隊勝差只剩下0.5場。

今年中職季後賽兩張門票先後由統一獅、中信兄弟隊取得，剩下年度第三的最後名額，在味全龍、富邦悍將已被淘汰時刻，鷹猿是最終決戰隊伍，兩隊明天還要移師嘉義市進行本季最後一次直接對戰。

雄鷹今天在2局下由魔鷹敲安後，顏郁軒的滾地球造成失誤上壘，郭永維短打推進到二、三壘，王柏融再敲出滾地推進先馳得點；4局下則是吳念庭敲安後，魔鷹的安打送上三壘，顏郁軒補上二壘安打進帳1分打點，郭永維高飛犧牲打敲回第3分。

雄鷹先發投手艾速特6局被敲4支安打，沒有失分，另有4次三振、1次四壞保送，這場好投幫助自己相隔3場再度投滿6局，也隔空為前東家中信兄弟縮減下半季封王魔術數字幫了一把。

猿隊則是先發林子崴4局被敲4支安打，丟掉3分（2分責失）後退場，黃子鵬接手後中繼3.1局被敲2支安打、無失分。