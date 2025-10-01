中職／周思齊光復家鄉受災嚴重 盼後續集結力量重建家園
中職中信兄弟退役球星周思齊家鄉在花蓮縣光復鄉大同村，是洪災嚴重受災戶，他今天表示，當時家裡已經淹到2樓，目前災區狀況也不太好，盼後續集結更多力量幫助家鄉修繕。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日因颱風樺加沙帶來豪雨發生溢流、災情嚴重，周思齊的家鄉位於大同村、光復國中棒球場旁。
退役後擔任亞洲棒球總會會長特助的周思齊表示，發生洪災當下，他因隨台灣隊前往中國平潭參加亞洲棒球錦標賽、人不在台灣，「就請朋友趕快回到家裡看，根本是夷為平地。」
周思齊也透露，目前家中附近狀況仍不太好、很亂，也很難進入。他之前就曾在社群媒體上提出將全力推動「修復計畫」，「無論有多艱難，都要陪著光復鄉一步一步站起來。」
周思齊表示，因為一定要申請字號才能募款，要跑完流程需要一點時間，不過他強調，「每次災難都是後面比較重要，除了款項也會有其他動作，集結更多力量進去修繕，最後完成要花很多時間，這次又很嚴重。」
中信兄弟目前在下半季封王魔術數字僅剩2，今天就有機會在新莊棒球場拋下黃色彩帶，周思齊今天也現身球場跟著球隊一起，他說：「前面在忙亞錦賽，結束就回來球隊幫忙，大家都很棒，剩下最後一步，他們都很有經驗了。」
