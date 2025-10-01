聽新聞
棒球／中國大陸組聯賽 周思齊看好亞洲市場會更大
從中信兄弟球員身份退役後，周思齊接任亞洲棒球總會會長特助，日前到中國大陸參與亞洲棒球錦標賽，從泰國國家隊來台移訓、中國要組職業棒球聯賽，看好未來亞洲市場會蓬勃發展。
周思齊坦言，目前亞洲棒球整體跟美國來說當然還是有差距，「但是泰國國家隊要來台灣移訓，這是過去沒有的，他們希望能夠將目標放在明年亞運前六名。」泰國國家隊預計在台灣與中信科大棒球隊、台中台壽霸龍隊交手。
這次前往中國大陸，周思齊也透露，看得出確實要組建職業聯賽、有著長期發展棒球的方向，「像是福建一年要組300支少棒隊，未來亞洲的市場會很大。」中國棒協日前宣布將成立中國職棒聯賽，預計今年11月選秀，明年成立4支俱樂部球隊。
