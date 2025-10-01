快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

棒球／中國大陸組聯賽 周思齊看好亞洲市場會更大

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
亞洲棒球總會會長特助周思齊日前參與亞洲棒球錦標賽，在中華隊訓練時現身。圖／中華棒協提供，資料照
亞洲棒球總會會長特助周思齊日前參與亞洲棒球錦標賽，在中華隊訓練時現身。圖／中華棒協提供，資料照

從中信兄弟球員身份退役後，周思齊接任亞洲棒球總會會長特助，日前到中國大陸參與亞洲棒球錦標賽，從泰國國家隊來台移訓、中國要組職業棒球聯賽，看好未來亞洲市場會蓬勃發展。

周思齊坦言，目前亞洲棒球整體跟美國來說當然還是有差距，「但是泰國國家隊要來台灣移訓，這是過去沒有的，他們希望能夠將目標放在明年亞運前六名。」泰國國家隊預計在台灣與中信科大棒球隊、台中台壽霸龍隊交手。

這次前往中國大陸，周思齊也透露，看得出確實要組建職業聯賽、有著長期發展棒球的方向，「像是福建一年要組300支少棒隊，未來亞洲的市場會很大。」中國棒協日前宣布將成立中國職棒聯賽，預計今年11月選秀，明年成立4支俱樂部球隊。

