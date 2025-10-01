快訊

中職／「有需要就去我家避難」 周思齊提醒「鏟子超人」注意安全

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊賽前練習，前球星、亞洲棒球總會會長特助周思齊協助訓練。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊賽前練習，前球星、亞洲棒球總會會長特助周思齊協助訓練。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天賽前練習出現一個熟悉又陌生的面孔，接任亞洲棒球總會會長特助的周思齊協助訓練，不擔心這批年輕學弟的抗壓力，而談及家鄉花蓮光復鄉時面現愁容，也不忘提醒「鏟子超人」們要注意安全，「有需要可以去我家（避難）」。

周思齊日前人在中國大陸協助亞洲棒球錦標賽的運作，近期返台後關心球隊與季後賽的距離，「現在年輕人都很不錯，剩下最後一步就是季後賽，他們很有經驗啦，目標5年4個（冠），之前是7年6個（亞）那是我拿的，他們比較厲害。」

花蓮光復鄉日前遭遇水災，還在清理家園的階段，周思齊曾宣布將與球芽基金全力推動「修復計畫」，協助家鄉重建，周思齊今天表示：「目前還在申請字號，才能進行募款，這要一些時間，災難後續也很重要。」

周思齊透露，中信慈善基金會日前已捐出款項，支援花蓮縣棒球學校學童教育及受災家庭生活援助，之後還會有其他動作，去集結力量進行修復修繕，「像是台南水災後續大家關注度下降，後續其實還是很重要，要完整恢復需要時間。」

談到自己老家狀況，周思齊略微沈默後說：「就夷為平地啊，狀況不太好。水那時候淹到二樓，一樓基本拆掉了，那時候知道心情很不好，現在也還不建議進去（村落），環境比較混亂。」

周思齊指出，目前聽到的消息是，大馬村、大同村還有很多水，所以有進行管制，而「鏟子超人」多半還在市區，也提醒在當地協助的熱心人士，因上方壅塞湖仍有積水，「如果有狀況還是要隨時注意。」隨後開玩笑說：「有需要可以跑到我家，三樓還在，一樓現在也隨便進出嘛。」

