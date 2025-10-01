中職／兄弟M2之戰雙方換投 高宇杰手傷已拆線

中信兄弟今天作客新莊棒球場，與富邦悍將隊的保留比賽要從第2局打起，雙方都要更換先發投手，兄弟從黃博多變成韋禮加、悍將陳仕朋換江國豪，兄弟總教練平野惠一表示，大家今天都是平常心。

兄弟下半季封王魔術數字M2，今天如果擊敗悍將加上另一地台鋼雄鷹擊敗樂天桃猿，就可提前封王，也因此吸引大批兄弟球迷湧入新莊，悍將球團賽前就宣告11600張門票完售。

平野惠一表示，球隊基本上都是保持一樣的運作，「很多球迷進場觀戰，當然是希望看到一場好比賽，我們要好好回應球迷。」

兄弟先發打線確定更換的是捕手高宇杰，日前在本壘攻防時左手食指遭釘鞋劃傷，送醫縫了4針；平野惠一表示，高宇杰目前已經拆線，至於能不能趕上季後賽？「我們會努力讓他趕得上。」