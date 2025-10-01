快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

中職／兄弟M2之戰雙方換投 高宇杰手傷已拆線

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
兄弟今天的保留比賽，投手從黃博多變成韋禮加。 聯合報系資料照
兄弟今天的保留比賽，投手從黃博多變成韋禮加。 聯合報系資料照

中信兄弟今天作客新莊棒球場，與富邦悍將隊的保留比賽要從第2局打起，雙方都要更換先發投手，兄弟從黃博多變成韋禮加、悍將陳仕朋換江國豪，兄弟總教練平野惠一表示，大家今天都是平常心。

兄弟下半季封王魔術數字M2，今天如果擊敗悍將加上另一地台鋼雄鷹擊敗樂天桃猿，就可提前封王，也因此吸引大批兄弟球迷湧入新莊，悍將球團賽前就宣告11600張門票完售。

平野惠一表示，球隊基本上都是保持一樣的運作，「很多球迷進場觀戰，當然是希望看到一場好比賽，我們要好好回應球迷。」

兄弟先發打線確定更換的是捕手高宇杰，日前在本壘攻防時左手食指遭釘鞋劃傷，送醫縫了4針；平野惠一表示，高宇杰目前已經拆線，至於能不能趕上季後賽？「我們會努力讓他趕得上。」

平野惠一 樂天桃猿 高宇杰

延伸閱讀

中職／桃園球場大螢幕出現兄弟球迷 平野惠一直呼很感動

中職／盛讚陳統恩阻殺陳晨威 平野惠一：讓比賽氣勢轉向

中職／陳琥表現失常仍獲獎金 平野惠一：炒熱氣氛的人就是他

中職／迎戰與桃猿天王山戰役 平野惠一：派出我們兩個最好投手

相關新聞

中職／兄弟封王M2要他助 新莊螢幕、黃色彩帶準備好

今天中信兄弟與富邦悍將隊在新莊棒球場的補賽，開打前即宣布全場11600席門票完售，兄弟下半季冠軍M2的關鍵時刻，若此戰先...

中職／「有需要就去我家避難」 周思齊提醒「鏟子超人」注意安全

中信兄弟隊今天賽前練習出現一個熟悉又陌生的面孔，接任亞洲棒球總會會長特助的周思齊協助訓練，不擔心這批年輕學弟的抗壓力，而...

棒球／中國大陸組聯賽 周思齊看好亞洲市場會更大

從中信兄弟球員身份退役後，周思齊接任亞洲棒球總會會長特助，日前到中國大陸參與亞洲棒球錦標賽，從泰國國家隊來台移訓、中國要...

中職／兄弟M2之戰雙方換投 高宇杰手傷已拆線

中信兄弟今天作客新莊棒球場，與富邦悍將隊的保留比賽要從第2局打起，雙方都要更換先發投手，兄弟從黃博多變成韋禮加、悍將陳仕...

日職／引退賽投到右手肘肌腱斷裂 美馬學：真的拼到最後一刻

日本職棒羅德隊昨天為39歲名投美馬學舉辦引退賽，他投完6球後退場。沒想到今天卻傳出壞消息，美馬學被診斷出右手肘肌腱斷裂，將動手術治療。 美馬學面對老東家樂天金鷲隊先發，面對首名打者淺村榮斗時，第

桃園盃青棒／吳丞顥先發率平鎮奪冠 左投競爭盼放大優勢

桃園盃棒球賽青棒組今天冠軍戰平鎮高中A隊與大溪高中交手，平鎮先發投手吳丞顥雖先挨轟，但馬上調整回穩，5局失3分好投率隊奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。