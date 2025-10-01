中職／兄弟封王M2要他助 新莊螢幕、黃色彩帶準備好

今天中信兄弟與富邦悍將隊在新莊棒球場的補賽，開打前即宣布全場11600席門票完售，兄弟下半季冠軍M2的關鍵時刻，若此戰先完成而要等待另一場結果，現場大螢幕將播放賽事讓新莊球迷一起關注。

兄弟若要今天就在新莊拋下黃色彩帶，需要自力擊敗悍將，自助之外也需要他助，另一地樂天桃猿隊輸給台鋼雄鷹隊，兩條件達成才能提前封王。

由於新莊賽事是從第2局開打，若需要等待另一地賽事結果才能確定是否封王，兄弟與悍將球團、中職聯盟協調，現場大螢幕將播放賽事轉播，跟球迷一起等待封王時刻，但仍會視另一地戰況進度而定，若等待太久也可能先返洲際。

兄弟球團透露，今日已準備超過5000條黃色彩帶，賽後儀式的舉行悍將球團雖全力配合，不過由於球隊還有年度戰績要努力，加上明天在洲際棒球場仍有賽事，賽後若有慶祝儀式，以向球迷致意為主，時間不會太長。