日職／引退賽投到右手肘肌腱斷裂 美馬學：真的拼到最後一刻

日本職棒羅德隊昨天為39歲名投美馬學舉辦引退賽，他投完6球後退場。沒想到今天卻傳出壞消息，美馬學被診斷出右手肘肌腱斷裂，將動手術治療。

美馬學面對老東家樂天金鷲隊先發，面對首名打者淺村榮斗時，第6球從淺村的背後穿過，不過淺村很配合地揮棒落空吞下三振，為美馬學最後一次登板畫下句點。

千葉ロッテ 美馬学 投手のラスト投球💪

ノーカットでお届けします✨



👇ライブ配信はこちらhttps://t.co/FGW4Zt61v1 pic.twitter.com/R0gYqpPx5s — パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) 2025年9月30日

羅德隊今天宣布，美馬學今天到醫院接受檢查，被診斷為右手肘肌腱斷裂，將接受手術，以完全康復為目標。美馬學表示，「昨天投到第3球時，我的手肘就完全沒有知覺了。真的是拼到最後一刻、用盡全力投到再也無法投球為止，再次感謝大家這15年來的支持與陪伴。」

美馬學日職生涯先效力樂天隊9年，2019年季後行使自由球員資格轉戰羅德隊，加上今年，生涯總共投15個賽季。總計80勝88敗，防禦率3.94，投出1041次三振。