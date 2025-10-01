日職／田中將大完成日美通算200勝 洋基發文祝福、一朗送花籃

現年36歲的讀賣巨人隊「神之子」田中將大昨天第4次挑戰「日美通算200勝」，面對中日龍隊繳出6局失2分的優質先發，終場巨人以4：2贏球，田中將大達成200勝里程碑，史上第4人。

田中將大在日職樂天金鷲和巨人隊共累積122勝，大聯盟洋基隊78勝，成為自達比修有、黑田博樹和野茂英雄後，第4位完成日美通算200勝的投手。

賽後由田中將大的好友坂本勇人獻上祝賀鮮花，田中表示，「我覺得這是奇妙的緣分，從他手中接過花束，這是我過去棒球人生中從未想像過的畫面，畢竟我們過去也不同隊。對那些認識我們的人來說，這畫面應該挺有趣的，這是很珍貴的回憶。」

田中將大也回憶起2011年311大地震，當年田中繳出19勝5敗，防禦率1.27的頂級表現，他說，「那一年真的非常艱難，我們也是受災戶，家人也受到影響。但仍有許多球迷會走進球場、打開電視為我們加油，並向我們說謝謝，我們也從他們身上獲得力量。那時我一直希望能讓東北的大家看到我們奪下日本一的樣子，2013年真的奪冠，並舉辦冠軍遊行，那是我人生中最重要、最難忘的回憶。」

洋基官方社群帳號也發文祝福田中將大完成200勝壯舉，傳奇球星鈴木一朗等日職名將今天送上花籃恭喜田中，巨人隊球員們也穿上田中將大200勝T恤練球。