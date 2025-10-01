桃園盃青棒／吳丞顥先發率平鎮奪冠 左投競爭盼放大優勢

桃園盃棒球賽青棒組今天冠軍戰平鎮高中A隊與大溪高中交手，平鎮先發投手吳丞顥雖先挨轟，但馬上調整回穩，5局失3分好投率隊奪冠；平鎮好的左投多，吳丞顥希望能將優勢放大。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天冠軍戰是「桃園內戰」，平鎮高中A隊與大溪高中交手，平鎮高中派出高三左投吳丞顥先發，吳丞顥1局上被大溪林珺希敲出3分砲，2局過後回穩，沒有多掉分數。

吳丞顥總計用61球投5局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振，失掉3分責失分，率隊以10比3、6局奪冠，完成桃園盃青棒組賽事5連霸，吳丞顥為冠軍戰勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，先發投手吳丞顥首局球路有點偏高，但有馬上修正，穩定投球節奏、修正位置，讓打者三振揮空率也變多，比賽過程中可以針對狀況馬上做出轉變，也是做得好的地方。

吳丞顥表示，首次扛冠軍戰先發很興奮，在正式賽中首度和林珺希對決就被敲出全壘打，有點太急了、失投球被掌握，今天直球品質沒這麼好，馬上調整用變化球解決打者。

吳丞顥高中階段球速提升，增重約10公斤，升上高三後最快球速拉到149公里。此批平鎮球員有不少好的左投，吳丞顥表示，當然會跟隊友比較，想辦法放大優勢，自評優勢除了球速外，控球也不錯，變化球種多，包括曲球、螃蟹球、變速球、伸卡球和橫掃球（sweeper）。

吳丞顥表示，升上高三心態不同，不能像高一、高二一樣，覺得還有學長扛著，每場工作都要做好，不要犯離譜的錯誤，把內容做好，自然會有好的結果。