桃園盃青棒／冠軍戰開轟 ！U18國手大溪林珺希說是被「激到」　

大溪高中林珺希結束U18賽事後遇到打擊低潮，看著隊友在桃園盃青棒賽中好表現被「激到」，今天冠軍戰對平鎮A隊敲出3分砲，但球隊終場以3比10吞敗、拿下亞軍。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事冠軍戰大溪高中與平鎮高中A隊交手，大溪高中U18世界盃國手林珺希首局就開轟，敲出3分砲幫助球隊取得領先，但大溪比賽後半段沒能再添分數吞敗；平鎮A隊拿下冠軍、大溪為亞軍。

林珺希回憶，上一次開轟應該是年初高中木棒聯賽，也提到結束U18世界盃棒球賽事歸隊後，雖然不會覺得很累，但打擊遇到低潮，教練團有不斷提醒，主要是針對心態方面的調整，狀況不好時要做什麼調整，即便打出全壘打也要平常心、情緒起伏不要過大。

林珺希表示，打擊狀況不好時當然會很急，近幾場比賽看著隊友都有全壘打表現，有點被「激」到，打擊有慢慢調整回好的感覺，今天的全壘打應該是高中生涯正規球場敲出的第3轟，若加上小球場的全壘打，目前為止高中生涯應該有6至7轟。

被問起參與U18世界盃棒球賽的收穫，林珺希表示，主要是小細節上學到很多，技術層面大家都很強，但面對壓力是怎麼面對，代表隊中的心理老師有教方法，回到球隊也會跟隊友分享。

林珺希桃園盃冠軍戰開轟，單場3打數敲出2支安打，包辦3分打點；也拿下賽會打擊獎第2名。