桃園盃青棒／平鎮A隊彭成安「勇敢出棒」 2安4打點獲MVP

中央社／ 桃園1日電
2025桃園市第10屆桃園盃國際棒球錦標賽青棒組冠軍戰1日登場，平鎮高中A隊彭成安（中）敲出關鍵三壘打，單場貢獻2安4打點，助隊奪冠，賽後也獲選為賽會MVP。中央社
桃園盃棒球賽青棒組冠軍戰平鎮高中A隊彭成安從9棒一路打到5棒，「勇敢出棒」敲出關鍵追平三壘打，單場2安4打點，助隊以10比3、6局擊敗大溪高中奪冠、獲選賽會MVP。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天冠軍戰，由平鎮高中A隊與大溪高中交手，大溪1局上靠著林珺希3分砲取得領先，1局下平鎮A隊彭成安滿壘清壘三壘打、一棒幫球隊扳平比數，6局下再有適時安打，幫助球隊達提前結束比賽門檻。

彭成安今天4打席上壘率百分百，敲出2支安打貢獻4分打點，另有2次觸身球保送，是球隊奪冠功臣，獲選賽會MVP，也拿下打點獎。

平鎮總教練吳柏宏表示，彭成安從9棒一路打到冠軍戰扛5棒，1局下滿壘時有適時一擊，幫助球隊把氣勢拉回來，最後也打下提前結束比賽的分數，透過此次比賽，應該可以讓他增加蠻大的信心。

吳柏宏透露，在此次比賽前有提醒彭成安，看一下過往出賽紀錄，很常是在兩好球之後才出棒，彭成安具備能力，希望他勇於出棒、安打就會出來，今天比賽有做到，沒有一直等待，勇敢出棒就有好結果。

吳柏宏說，彭成安身材雖不高大，但爆發力好，跑步的速度，守備、攻擊都有一定的能力，有不錯的安打率和上壘率；此外高二移防二壘後，守備的穩定性也有提升。

彭成安表示，1局下滿壘機會上場打擊，沒有多想，當下只想做好本分，幫助團隊拿下勝利，教練團也有提醒，照自己的方式打、勇敢出棒；從游擊移防二壘，彭成安表示，適應上沒有太大問題，守游擊時比較不穩定，移到二壘後改善很多。

