桃園盃青棒／平鎮A隊投打發揮 完成青棒組5連霸

桃園盃棒球賽青棒組今天冠軍戰平鎮高中A隊與大溪高中交手，平鎮先發投手吳丞顥首局雖挨轟，但及時回穩共5局失3分好投，彭成安2安4打點，率隊以10比3、6局搶勝，完成5連霸。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天冠軍戰是「桃園內戰」，平鎮高中A隊與大溪高中交手，平鎮派出高三左投吳丞顥先發，吳丞顥1局上被大溪林珺希敲出3分砲，但及時回穩，沒有多掉分數。

平鎮高中A隊1局上雖先掉分，但1局下馬上追分，彭成安滿壘清壘三壘打、一棒3分幫助球隊扳平比數，林鈞瑋補上二壘打送回超前分，再靠失誤跑回團隊第5分。

平鎮A隊2、3局各拿1分，5局下再添2分，6局下靠著觸身球保送、安打、觸身球保送再次攻占滿壘，彭成安適時安打，送回團隊第10分，達到提前結束比賽門檻。

平鎮A隊先發投手吳丞顥2局過後越投越穩，2到5局沒有再掉分數，總計用61球投5局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出5次三振，失掉3分責失分、拿下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，大溪的打線真的不錯、力量也很大，開賽就被打下3分，士氣有點下降，但有鼓勵球員，不管分數，只要可以每局都拿分，最後還是有贏球機會，今天做得好的地方，就是下半局馬上用安打把分數超前。

平鎮完成桃園盃青棒組5連霸，賽會MVP為彭成安。吳柏宏表示，感謝桃園市政府持續舉辦桃園盃賽事，要辦四級賽事（大學、高中、國中、國小）不簡單，提供球員機會跟國內外好手交流、幫助很大。

吳柏宏表示，也感謝張滄彬老師，讓桃園的球員、教練可以拿到最好的福利，不用擔心太多、專心訓練；同時謝謝平鎮校長一路支持，讓球隊能沒有壓力地練球、出賽。