桃園盃青棒／大理從落後到搶勝奪季軍 教頭：是很好的學習
桃園盃棒球賽青棒組賽事今天季軍戰大理高中前5局落後，6局上陳子恩敲出清壘三壘打，一棒3分助隊翻轉戰局，率隊以5比2擊敗台南海事奪季軍，總教練鍾陳慶國說，從落後到搶勝是很好的學習。
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天季軍戰由大理高中與台南海事交手，台南海事1局下靠著觸身球保送、滾地球、失誤、暴投跑回第1分，5局下靠著保送、接連安打攻勢串連，張仲凱適時安打、送回第2分。
大理高中比賽前半段受制於台南海事先發投手蔡學孟壓制，前5局沒能拿下分數，6局上找到突破口，抓準台南海事投手群有狀況，陳子恩滿壘上場敲出清壘三壘打、一棒3分幫助球隊翻轉戰局，2人出局後靠著鄭宇恒三壘打、失誤，再添2分保險分。
大理高中總教練鍾陳慶國表示，台南海事先發投手蔡學孟的變化球投得很好、使用比例高，比賽前半段大理打者一直被變化球影響，直到6局才有安打突破、帶起球隊攻勢，把握場地不規則、跑出長打，攻下分數超前。
大理高中拿下桃園盃高中組隊史最佳季軍成績，鍾陳慶國表示，已經比預期成績「多跨了3步」，本來預設目標是8強，進到8強的球隊實力都差不多，可以一路打到季軍戰，從落後局面到最後搶下勝利，對球員來說也是很好的學習。
