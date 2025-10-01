快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

桃園盃青棒／大理從落後到搶勝奪季軍 教頭：是很好的學習

中央社／ 桃園1日電
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事季軍戰，1日由大理高中與台南海事交手，終場大理以5比2搶勝，奪下季軍。圖為賽後球員擊掌慶祝。中央社
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事季軍戰，1日由大理高中與台南海事交手，終場大理以5比2搶勝，奪下季軍。圖為賽後球員擊掌慶祝。中央社

桃園盃棒球賽青棒組賽事今天季軍戰大理高中前5局落後，6局上陳子恩敲出清壘三壘打，一棒3分助隊翻轉戰局，率隊以5比2擊敗台南海事奪季軍，總教練鍾陳慶國說，從落後到搶勝是很好的學習。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天季軍戰由大理高中與台南海事交手，台南海事1局下靠著觸身球保送、滾地球、失誤、暴投跑回第1分，5局下靠著保送、接連安打攻勢串連，張仲凱適時安打、送回第2分。

大理高中比賽前半段受制於台南海事先發投手蔡學孟壓制，前5局沒能拿下分數，6局上找到突破口，抓準台南海事投手群有狀況，陳子恩滿壘上場敲出清壘三壘打、一棒3分幫助球隊翻轉戰局，2人出局後靠著鄭宇恒三壘打、失誤，再添2分保險分。

大理高中總教練鍾陳慶國表示，台南海事先發投手蔡學孟的變化球投得很好、使用比例高，比賽前半段大理打者一直被變化球影響，直到6局才有安打突破、帶起球隊攻勢，把握場地不規則、跑出長打，攻下分數超前。

大理高中拿下桃園盃高中組隊史最佳季軍成績，鍾陳慶國表示，已經比預期成績「多跨了3步」，本來預設目標是8強，進到8強的球隊實力都差不多，可以一路打到季軍戰，從落後局面到最後搶下勝利，對球員來說也是很好的學習。

棒球

延伸閱讀

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

中職／悍將5分大局射落雄鷹日籍洋投 二軍總冠軍賽先搶首勝

桃園盃青棒／高一胡冠威1球解滿壘危機 助平鎮A晉4強

桃園盃青棒／陳冠榮後援穩守率大理闖4強 偶像山本由伸

相關新聞

桃園盃青棒／大理從落後到搶勝奪季軍 教頭：是很好的學習

桃園盃棒球賽青棒組賽事今天季軍戰大理高中前5局落後，6局上陳子恩敲出清壘三壘打，一棒3分助隊翻轉戰局，率隊以5比2擊敗台...

桃園盃青棒／陳子恩清壘三壘打建功 弟弟給守備建議

桃園盃棒球賽青棒組賽事季軍戰大理高中陳子恩當功臣，6局上鎖定第一球敲出清壘三壘打，一棒3分助球隊奪季軍；陳子恩高中才改練...

中職／悍將5分大局射落雄鷹日籍洋投 二軍總冠軍賽先搶首勝

中華職棒二軍總冠軍賽今天在嘉義市棒球場開打，富邦悍將、台鋼雄鷹隊展開5戰3勝制較勁，雄鷹雖派出日籍洋投吉田一将先發，但首...

中職／盧孟揚亞錦賽好投 歸隊做足準備盼拚季後賽

中職中信兄弟投手盧孟揚打亞洲棒球錦標賽，對中國先發好投，也被鏡頭捕捉到跟學長互動「小調皮」畫面，他解釋是想緩和緊張情緒；...

日職／陳睦衡成棒國際賽初體驗有收穫 旅日首季均速再提升

歐力士猛牛隊投手陳睦衡首個成棒國際賽，學到如何面對更高張力比賽、面對更快突發狀況；陳睦衡直到展開日職生涯才算專職投球，直...

棒球／張峻瑋結束亞錦賽將返日報到 整年課題專心磨直球

福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋代表台灣打亞洲棒球錦標賽再度突破，飆出生涯最速158公里，明天將返日報到；張峻瑋透露，今年整年課題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。