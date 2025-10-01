桃園盃青棒／陳子恩清壘三壘打建功 弟弟給守備建議

快訊

中央社／ 桃園1日電
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事季軍戰，1日由大理高中與台南海事交手，大理高中陳子恩（前）6局上鎖定第一球敲出清壘三壘安打，一棒3分助球隊奪下季軍。 中央社
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事季軍戰，1日由大理高中與台南海事交手，大理高中陳子恩（前）6局上鎖定第一球敲出清壘三壘安打，一棒3分助球隊奪下季軍。 中央社

桃園盃棒球賽青棒組賽事季軍戰大理高中陳子恩當功臣，6局上鎖定第一球敲出清壘三壘打，一棒3分助球隊奪季軍；陳子恩高中才改練內野，弟弟給建議「勇敢去做、不要怕。」

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事北市大理高中與台南海事交手，大理高中前5局打完落後，6局上陳子恩敲出清壘三壘打，一棒3分幫助球隊翻轉戰局，終場大理以5比2搶勝。

大理總教練鍾陳慶國表示，陳子恩直到預賽狀況都不是很好，本來是母隊的中心棒次第3棒，但因為狀況不佳也曾移到打9棒，但從8強賽開始，打擊狀況有慢慢回溫，才又把他拉回中心棒次。

鍾陳慶國表也提到，陳子恩本來就是打擊力量很好的球員，但有時候容易想太多，比賽過程中還是需要想辦法調整心態，身為球隊的中心棒次，得點圈攻擊能力要加油。

陳子恩表示，今天6局上場打擊鎖定第一個直球攻擊、很開心有好的結果；陳子恩也提到之前低潮了約1個多月，打擊跟不上投手的節奏，有在練習時針對不好的地方加強，想辦法固定擊球點，近期找回不錯的感覺。

陳子恩和弟弟陳子康同隊、都是守內野，陳子恩表示，其實國中都還是外野手，直到高中才轉練內野，高中前兩年上場機會不多，真正開始固定守內野算是高三，弟弟的守備很強，也會請教弟弟關於內野守備的問題，弟弟會鼓勵他每件事都要勇敢去做、不要害怕。

陳子恩的的偶像是美職大都會隊游擊手林多（Francisco Lindor），因為林多守備很強、打擊爆發力也很好。

林多 棒球 大都會

