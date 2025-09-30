中職／悍將5分大局射落雄鷹日籍洋投 二軍總冠軍賽先搶首勝

中華職棒二軍總冠軍賽今天在嘉義市棒球場開打，富邦悍將、台鋼雄鷹隊展開5戰3勝制較勁，雄鷹雖派出日籍洋投吉田一将先發，但首局就遭到悍將暴打5分大局，悍將終場以5：2贏球，在系列賽旗開得勝。

悍將打線首局就讓吉田一将陷入麻煩，單局猛攻10人次、敲出6支安打，辛元旭安打先開張分數，高國麟、陳愷佑安打各帶有2分打點，灌進5分大局。吉田後續未再失血，最終先發5局被敲10安打、失5分（責失4分）。

悍將由陳鐿中先發，繳出6局僅被敲3安打、失2分優質先發，失分為第5局保送黃劼希後，遭胡冠俞敲出兩分砲。後續由李建勳、張瑞麟、王偉軒各把關1局無失分，皆未被敲出安打。

悍將先取1勝，系列賽第2戰將在明天續戰嘉義市棒球場，二軍總冠軍賽全場次免費入場。