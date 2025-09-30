中職／盧孟揚亞錦賽好投 歸隊做足準備盼拚季後賽

快訊

中央社／ 台北30日電
盧孟揚。中華民國棒球協會提供
中職中信兄弟投手盧孟揚打亞洲棒球錦標賽，對中國先發好投，也被鏡頭捕捉到跟學長互動「小調皮」畫面，他解釋是想緩和緊張情緒；接下來回母隊做好準備，盼爭取進季後賽名單。

中信兄弟投手盧孟揚首度披上國家隊戰袍，此次代表中華隊打亞洲棒球錦標賽，預賽對巴勒斯坦有中繼登板，投1局無失分；超級循環賽對上地主中國隊，先發7局僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，好投率隊搶勝。

亞錦賽中華隊奪下亞軍，今天返台。盧孟揚接受中央社記者訪問時表示，對中國先發那場比賽，賽前看了情蒐報告，大致了解該怎麼應戰，面對中國隊不會有壓力，「我覺得我們團隊很強，即便先失分也不擔心，相信可以馬上打回來。」

盧孟揚表示，披上國家代表隊戰袍的榮譽感，會強烈希望可以做到最好、把最好一面展現在賽場；過去對中國隊沒有太多了解，但實際對決，中國隊打者對於球的掌握性不錯，也可以跟韓國隊打得有來有往、能力不會太差。

與中國隊比賽，中華隊外野手一度因光線影響，看不到球、有守備瑕疵，盧孟揚被鏡頭捕捉到在休息區模仿學長找球的畫面。盧孟揚解釋，那局的守備最後沒有造成失分，加上比賽前半段比數一直沒拉開，不想要讓大家情緒這麼緊繃，所以用比較輕鬆的方式跟野手互動。

盧孟揚提到，亞錦賽陣中的學長都沒有距離、互動可以很自然親近。被問起平常在母隊是否就這麼「調皮」，他笑回：「沒有到特別皮，就是小小皮。」

盧孟揚母隊中職中信兄弟拚下半季封王，他表示，回到母隊隨時做好準備，不會有歸隊一定就能有位置的想法，把自己準備好，迎接季後賽挑戰，努力爭取進到季後賽名單。

盧孟揚 中信兄弟 中職

