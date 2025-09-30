棒球／張峻瑋結束亞錦賽將返日報到 整年課題專心磨直球

福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋代表台灣打亞洲棒球錦標賽再度突破，飆出生涯最速158公里，明天將返日報到；張峻瑋透露，今年整年課題是磨練直球，日職球隊重視穩定性、場上不能過於浮躁。

日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋在剛落幕的亞洲棒球錦標賽預賽對韓國後援登板，球隊測得飆出生涯最速158公里，而在超級循環賽對日本比賽扛先發，總計用61球投4局，被敲出3支安打，投出1次四壞保送、5次三振，最快球速約155公里，無失分。

亞錦台灣隊今天返台，張峻瑋接受中央社記者訪問時表示，在國家訓練中心集訓時，教練團就有提前告知可能會登板的場次、也有心理準備，上場想辦法保持平靜、不要給自己太多壓力，有學長帶頭衝。

張峻瑋表示，在日職出賽最快球速沒有投到158公里，可能是國際賽腎上腺素爆發，賽前大家都知道韓國隊是以職棒球員為主體、不能輕忽，上場沒有保留、全力表現。

張峻瑋去年也有打U23世界盃棒球賽，但他表示亞錦賽事更不同，面對社會人隊組成的日本隊，也跟目前為止對到的日職球員都不一樣，日職球員可能設定好球路就出棒，但社會人隊打者會一直纏鬥、摸索，想辦法抓到缺點破解。

張峻瑋今年正式展開旅日生涯，他表示，日職球隊重視場上穩定性，不可以有浮躁的表現，技術上則沒有太大的修正，今年整年球團給的課題，就是專心先把直球練好，直球若控球不好，球速再快、有再多的變化球壓制力都有限。