快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

棒球／張峻瑋結束亞錦賽將返日報到 整年課題專心磨直球

中央社／ 台北30日電
投手張峻瑋（圖）。中華民國棒球協會提供
投手張峻瑋（圖）。中華民國棒球協會提供

福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋代表台灣打亞洲棒球錦標賽再度突破，飆出生涯最速158公里，明天將返日報到；張峻瑋透露，今年整年課題是磨練直球，日職球隊重視穩定性、場上不能過於浮躁。

日職福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋在剛落幕的亞洲棒球錦標賽預賽對韓國後援登板，球隊測得飆出生涯最速158公里，而在超級循環賽對日本比賽扛先發，總計用61球投4局，被敲出3支安打，投出1次四壞保送、5次三振，最快球速約155公里，無失分。

亞錦台灣隊今天返台，張峻瑋接受中央社記者訪問時表示，在國家訓練中心集訓時，教練團就有提前告知可能會登板的場次、也有心理準備，上場想辦法保持平靜、不要給自己太多壓力，有學長帶頭衝。

張峻瑋表示，在日職出賽最快球速沒有投到158公里，可能是國際賽腎上腺素爆發，賽前大家都知道韓國隊是以職棒球員為主體、不能輕忽，上場沒有保留、全力表現。

張峻瑋去年也有打U23世界盃棒球賽，但他表示亞錦賽事更不同，面對社會人隊組成的日本隊，也跟目前為止對到的日職球員都不一樣，日職球員可能設定好球路就出棒，但社會人隊打者會一直纏鬥、摸索，想辦法抓到缺點破解。

張峻瑋今年正式展開旅日生涯，他表示，日職球隊重視場上穩定性，不可以有浮躁的表現，技術上則沒有太大的修正，今年整年球團給的課題，就是專心先把直球練好，直球若控球不好，球速再快、有再多的變化球壓制力都有限。

日職 棒球 球速

延伸閱讀

MLB／直球均速破160公里 紅人王牌談對決大谷：我也是大聯盟投手

經典賽／2026年WBC官辦熱身賽 中華隊在宮崎與日職二軍交手

日職／投出生涯年仍未獲樂天肯定 返台是王彥程可考慮選項

中職／兄弟昔日大物終在龍隊初登板 陳志杰中繼1局最快球速143公里

相關新聞

中職／新莊棒球場史上6度拋彩帶4種顏色 兄弟前一遭已是2010年

中信兄弟隊稱霸下半季在即，最快明天在新莊棒球場就能拋下黃色彩帶，新莊過去共4度成為季冠軍誕生舞台，前一次飄落黃色彩帶已是...

中職／16場先發場均不到5局 李東洺嚴厲自評「控球不好又球種少」

富邦悍將隊李東洺生涯首度全季以先發投手之姿完成例行賽季，本季一、二軍加起來92局，有絕佳好投，也有短局數核爆的比賽，回顧...

棒球／張峻瑋結束亞錦賽將返日報到 整年課題專心磨直球

福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋代表台灣打亞洲棒球錦標賽再度突破，飆出生涯最速158公里，明天將返日報到；張峻瑋透露，今年整年課題...

棒球／林盛恩首二刀賽季1人做兩份工 更佩服大谷翔平

美國職業棒球辛辛那提紅人隊體系投手林盛恩今天回顧首個投打二刀球季直呼很辛苦，「（美職道奇球員）大谷翔平真的很厲害」，1人...

棒球／林盛恩亞錦冠軍賽後落淚 對球迷敬禮時情緒被觸動

亞洲棒球錦標賽台灣隊不敵日本、拿下亞軍，球員難過落淚，先發投手林盛恩表示，其實狀況蠻好的，轉身跟球迷敬禮時情緒湧現，國外...

中職／悍將二軍教頭後藤光尊帶兵爭冠 「棒球不是只有一種答案」

中華職棒二軍總冠軍賽今天開打，由例行賽排名第一的富邦悍將隊二軍與第二的台鋼雄鷹隊進行5戰3勝制過招，兩隊都要尋求隊史第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。