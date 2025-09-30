棒球／林盛恩首二刀賽季1人做兩份工 更佩服大谷翔平

快訊

中央社／ 台北30日電
亞錦賽中華隊投手林盛恩（右）。中華棒協提供，資料照
美國職業棒球辛辛那提紅人隊體系投手林盛恩今天回顧首個投打二刀球季直呼很辛苦，「（美職道奇球員）大谷翔平真的很厲害」，1人做兩份工作，季後體能準備強度要再拉高。

林盛恩2023年6月加盟紅人，當時球團透露對林盛恩的養成安排，首年著重野手訓練，但會培養林盛恩成為投打二刀流球員，今年是林盛恩首個旅美投打二刀出賽球季。

林盛恩今年從新人聯盟出發，投手出賽10場（7場先發），總計投30.1局，失掉12分（9分責失分），戰績1敗，出賽防禦率2.67；打者出賽36場，敲出15支安打，包括2發全壘打，打擊率1成72。

林盛恩8月升上美職小聯盟（MiLB）1A，投手出賽總計5場先發，共投16.2局掉8分（7分責失分），戰績1敗，防禦率3.78。

奪下亞洲棒球錦標賽亞軍的台灣代表隊上午返回台灣，身為台灣隊一員的林盛恩接受中央社記者訪問時，回顧旅美第一個投打二刀並行球季時表示，真的很辛苦，「這不是二刀流，這是一個人做兩個人的工作。」

他說，今年球季後半段升1A，遇到很多各隊百大新秀球員，在對決上有展現壓制力，自評本季投球表現算不錯，也是今年較大收穫。

至於明年球季是否仍維持投打二刀出賽，林盛恩表示，教練團還沒明確告知，但有了今年經驗，季後準備更有方向，希望加強續航力，體能要比過去幾年強度再往上拉更高。

