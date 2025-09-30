聽新聞
中職／悍將二軍教頭後藤光尊帶兵爭冠 「棒球不是只有一種答案」
中華職棒二軍總冠軍賽今天開打，由例行賽排名第一的富邦悍將隊二軍與第二的台鋼雄鷹隊進行5戰3勝制過招，兩隊都要尋求隊史第二座二軍總冠軍。悍將二軍日籍教頭後藤光尊本季上任，帶領年輕選手打出佳績，談到自己的執教理念，強調棒球不只是只有一種標準答案，選手個人追尋的方向才是重點，教練是在他們追求的方向上給予幫助。
二軍各隊原訂80場比賽，今年受到風災、雨勢影響取消不少賽事，悍將二軍只打59場比賽，取得37勝22敗、勝率0.627，排名第一，取得總冠軍賽門票，將從今天展開系列賽。
後藤光尊本季擔任悍將二軍總教練兼野手綜合守備教練，悍將官方Youtube頻道在總冠軍賽開打前夕，釋出他的訪問影片。
談到自己的執教風格，後藤光尊從自己還是選手時期的感受出發，他表示，「當我身為年輕球員，一直被高壓方式指手畫腳，感覺很不舒服，現在身為教練，絕對不會這樣對待我的選手。」
他說，在棒球上，有些事情是絕對不該做，他也會清楚傳達這個部分，但打擊、投球有無數種方式、很多正確答案，「我不喜歡每件事只有一個方式或答案。」他表示，希望讓選手不論在投、打、守找到適合自己的方式，「我在一旁提供協助，不是要求一定要怎樣打，而是以選手追尋的方向，以靠近他們追求的方向給予幫助。」
後藤也提到，球隊要強盛，農場與二軍實力也必須要有顯著提升，因此自己期望盡可能為悍將二軍培養出有潛力的選手，進一步提升一軍整體戰力。
