棒球／林盛恩亞錦冠軍賽後落淚 對球迷敬禮時情緒被觸動

中央社／ 台北30日電
林盛恩。中華民國棒球協會提供
林盛恩。中華民國棒球協會提供

亞洲棒球錦標賽中華隊不敵日本、拿下亞軍，球員難過落淚，先發投手林盛恩表示，其實狀況蠻好的，轉身跟球迷敬禮時情緒湧現，國外比賽這麼多球迷到場沒能有好表現，有點對不起球迷。

亞洲棒球錦標賽28日落幕，中華隊與日本爭冠，投手群沒能壓制住日本隊攻勢吞敗，拿下亞軍，賽後球員哭成一片。

亞錦中華代表隊陣中旅美辛辛那提紅人隊體系投手林盛恩賽會2場登板，扛預賽首戰對巴勒斯坦先發，投4局飆出10次三振、無失分，率隊搶勝，冠軍戰對日本先發，則是首局就有狀況，1局沒有投完就退場，賽後林盛恩也難掩情緒落淚。

亞錦中華代表隊今天返台，林盛恩接受中央社記者訪問表示，冠軍戰那場其實狀況不錯，但面對首名打者就先送出保送，也有感覺到好像有被抓暗號，打者幾乎都可以猜到要丟什麼球路，不然那天投球感覺真的蠻不錯的。

林盛恩提到，賽後先是向球場敬禮，轉身對球迷敬禮時突然情緒被觸動，主要是在國外打球，很少可以看到這麼多球迷，亞錦賽在中國舉行，冠軍戰雖然比分已經被拉開，但還是可以看到這麼多球迷留在場邊加油支持，沒能有好的結果，也覺得有點對不起球迷。

林盛恩 棒球 辛辛那提紅人

