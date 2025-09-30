棒球／名古屋亞運中華隊有雛形 擬補強捕手戰力

奪下亞洲棒球錦標賽亞軍的中華代表隊今天返回台灣，總教練湯登凱說，這批表現非常棒的球員將是2026年名古屋亞運棒球代表隊雛形，也希望補強捕手戰力，考慮徵召1名職業捕手。

中華隊在亞錦賽冠軍戰再交手以社會人隊為主體的日本隊，投手群沒能壓制吞敗、拿下亞軍，日本抱回隊史亞錦賽第21冠。

給予球員表現高評價的湯登凱告訴中央社記者，球員表現很棒，從打擊數據可知團隊打擊數據在各隊前幾名，團隊5轟也是賽會各隊最多。

此外，湯登凱談及名古屋亞洲運動會表示，基本上會以這批球員為雛形，以業餘隊為主體組國家隊，一直強調希望球員打出拚勁，亞錦賽拚勁、默契與配合度相當好。

至於哪個位置可能須補強，湯登凱點出「捕手」說，亞錦賽帶2名捕手，但主戰捕手吳松勳在超級循環賽與日本隊比賽中受傷、提早換下場，就發現投手、捕手默契稍不穩定。

湯登凱表示，備戰亞運，捕手是須補強的位置，教練團目前有初步討論，也考慮多徵召1名職業捕手。