快訊

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

經典賽／2026年WBC官辦熱身賽 中華隊在宮崎與日職二軍交手

中央社／ 台北30日電
經典賽官辦熱身賽程昨天公布，中華隊將於3月2、3日在宮崎分別與日職二軍歐力士、福岡軟銀鷹隊交手，正式賽首戰為5日迎戰澳洲隊。報系資料照
經典賽官辦熱身賽程昨天公布，中華隊將於3月2、3日在宮崎分別與日職二軍歐力士、福岡軟銀鷹隊交手，正式賽首戰為5日迎戰澳洲隊。報系資料照

2026年世界棒球經典賽將於3月在日本東京巨蛋開打，官辦熱身賽程昨天公布，中華隊將於3月2、3日在宮崎分別與日職二軍歐力士、福岡軟銀鷹隊交手，正式賽首戰為5日迎戰澳洲隊。

2026年世界棒球經典賽（WBC）官辦熱身賽賽程正式公布，與中華隊同在C組的隊伍有澳洲、韓國、捷克和地主日本，日本與韓國隊官辦熱身賽安排在大阪京瓷巨蛋，日本將於3月2、3日依序與日職歐力士隊、阪神虎隊交手，韓國隊則是2日先與阪神虎隊交手，3日與歐力士隊交手。

中華隊官辦熱身賽地點在宮崎，將於3月2日台灣時間早上10時在SOKKEN球場與日職二軍歐力士猛牛隊交手，3日早上10時與日職二軍福岡軟銀鷹隊交手。

澳洲隊3月2日首戰對手是福岡軟銀鷹隊二軍，捷克將與讀賣巨人隊二軍交手，澳洲隊3月3日與巨人交手，捷克則與歐力士猛牛隊交手。

經典賽C組賽事3月5日正式在東京巨蛋開打，中華隊首戰5日對澳洲，接著依序與日本、捷克、韓國交手。

歐力士猛牛 日職 阪神虎

延伸閱讀

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

宜蘭漢本遺址首度赴日展出164件國寶 創下國定考古遺址規模最大國際展

SEVENTEEN主題曲甜翻！《初戀DOGs》大結局　清原果耶喊話愛犬櫻花

《玻璃之心》TENBLANK成員接棒來！佐藤健、町田啓太台灣見面會時間地點曝光

相關新聞

中職／新莊棒球場史上6度拋彩帶4種顏色 兄弟前一遭已是2010年

中信兄弟隊稱霸下半季在即，最快明天在新莊棒球場就能拋下黃色彩帶，新莊過去共4度成為季冠軍誕生舞台，前一次飄落黃色彩帶已是...

中職／16場先發場均不到5局 李東洺嚴厲自評「控球不好又球種少」

富邦悍將隊李東洺生涯首度全季以先發投手之姿完成例行賽季，本季一、二軍加起來92局，有絕佳好投，也有短局數核爆的比賽，回顧...

棒球／名古屋亞運中華隊有雛形 擬補強捕手戰力

奪下亞洲棒球錦標賽亞軍的中華代表隊今天返回台灣，總教練湯登凱說，這批表現非常棒的球員將是2026年名古屋亞運棒球代表隊雛...

經典賽／2026年WBC官辦熱身賽 中華隊在宮崎與日職二軍交手

2026年世界棒球經典賽將於3月在日本東京巨蛋開打，官辦熱身賽程昨天公布，中華隊將於3月2、3日在宮崎分別與日職二軍歐力...

中職／王柏融關鍵二壘打重創猿隊 洪總：他每天都悶悶的

台鋼雄鷹隊今天在桃園棒球場以7：3擊敗樂天桃猿隊，「大王」王柏融9局上揮出兩分打點二壘打，拉大成領先4分，重創猿隊士氣，...

中職／曾子祐本季全壘打還未開張 笑說單場MVP不能掛零

台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐今天5打數2安打、攻下兩分打點，2局上關鍵二壘打逆轉戰局，成為雄鷹7：3擊敗樂天桃猿隊的小功臣，本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。