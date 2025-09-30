經典賽／2026年WBC官辦熱身賽 中華隊在宮崎與日職二軍交手
2026年世界棒球經典賽將於3月在日本東京巨蛋開打，官辦熱身賽程昨天公布，中華隊將於3月2、3日在宮崎分別與日職二軍歐力士、福岡軟銀鷹隊交手，正式賽首戰為5日迎戰澳洲隊。
2026年世界棒球經典賽（WBC）官辦熱身賽賽程正式公布，與中華隊同在C組的隊伍有澳洲、韓國、捷克和地主日本，日本與韓國隊官辦熱身賽安排在大阪京瓷巨蛋，日本將於3月2、3日依序與日職歐力士隊、阪神虎隊交手，韓國隊則是2日先與阪神虎隊交手，3日與歐力士隊交手。
中華隊官辦熱身賽地點在宮崎，將於3月2日台灣時間早上10時在SOKKEN球場與日職二軍歐力士猛牛隊交手，3日早上10時與日職二軍福岡軟銀鷹隊交手。
澳洲隊3月2日首戰對手是福岡軟銀鷹隊二軍，捷克將與讀賣巨人隊二軍交手，澳洲隊3月3日與巨人交手，捷克則與歐力士猛牛隊交手。
經典賽C組賽事3月5日正式在東京巨蛋開打，中華隊首戰5日對澳洲，接著依序與日本、捷克、韓國交手。
