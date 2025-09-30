中職／16場先發場均不到5局 李東洺嚴厲自評「控球不好又球種少」

富邦悍將隊李東洺生涯首度全季以先發投手之姿完成例行賽季，本季一、二軍加起來92局，有絕佳好投，也有短局數核爆的比賽，回顧今年賽季明確點出自己的課題，給予自己相當嚴厲的評價，「我的控球不好，球種很少，沒有決勝球。」休賽季針對新球種的開發、投球機制的調整都是可能方向。

李東洺今年共在一軍出賽16場皆為先發，合計75.2局，二軍出賽4場（3場先發），合計16.1局，例行賽任務落幕，接下來就是二軍總冠軍賽。

李東洺一直心向先發，球季開打前，球迷對他有許多質疑，但今年投下來確實有不少場令人眼睛一亮的比賽，代表作為7月29日面對樂天桃猿隊7.2局無失分、前6局仍是無安打比賽，但也有離譜戰役，像是8月12日面對統一獅隊0.1局失7分。

「今年有機會可以在輪值裡面丟，學到滿多東西，沒有這些經驗，永遠不知道學到什麼。」李東洺指出，16場先發其實已經算滿多，但才投到75.2局，沒到先發該有局數，每場幾乎都是用球數太多，導致局數無法拉長，「如果往後還能在輪值內，這是我要克服的問題。」

他明確點出，自己的控球不好、球種太少，兩好球後的決勝球無法馬上拿出來，才導致這樣的困境。至於在球季後尋覓新球種的可能性，他說：「當然會，還有機制吧！可能要再調整一下。」

李東洺也説，今年的體驗下來，依然喜歡擔任先發投手「先發不一樣，想法要很多，各個球種都要很好。」被問到喜歡難度比較高的角色嗎？他不諱言：「難一點的比較好，比較有目標啦！」