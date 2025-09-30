快訊

中職／新莊棒球場史上6度拋彩帶4種顏色 兄弟前一遭已是2010年

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為兄弟象隊2010年下半季冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為兄弟象隊2010年下半季冠軍。本報資料照片

中信兄弟隊稱霸下半季在即，最快明天在新莊棒球場就能拋下黃色彩帶，新莊過去共4度成為季冠軍誕生舞台，前一次飄落黃色彩帶已是2010年。

兄弟目前季冠軍魔術數字M2，今天賽事休兵1天，明天將在新莊棒球場的保留比賽面對富邦悍將隊，排名第二的樂天桃猿隊則於澄清湖棒球場遭遇台鋼雄鷹隊，若兄弟贏球、猿隊輸球，魔術數字就會歸零，如果無法兩項條件都完成，兄弟接下來兩場比賽都在自家主場洲際棒球場。

新莊過去共4度誕生季冠軍、飄落彩帶場景，依序是2010年下半季兄弟象隊、2012年下半季Lamigo桃猿隊、2021年下半季統一獅隊、2023年上半季統一獅隊。若加上總冠軍的彩帶，則有1999年味全龍、2010年兄弟象。

兄弟的全年王座目前燈號M3，由於明天獅隊休兵，最多只能下修M2，最快鎖定全年第一的時間為10月2日，當天兄弟在洲際面對龍隊，獅隊在澄清湖棒球場迎戰悍將。

新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為Lamigo桃猿隊2012年下半季冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為Lamigo桃猿隊2012年下半季冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為統一獅隊2021年下半季冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為統一獅隊2021年下半季冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為味全龍隊1999年總冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為味全龍隊1999年總冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為兄弟象隊2010年總冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為兄弟象隊2010年總冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為統一獅隊2023年上半季冠軍。本報資料照片
新莊棒球場過去含總冠軍、季冠軍共6度拋彩帶，圖為統一獅隊2023年上半季冠軍。本報資料照片

相關新聞

中職／新莊棒球場史上6度拋彩帶4種顏色 兄弟前一遭已是2010年

中信兄弟隊稱霸下半季在即，最快明天在新莊棒球場就能拋下黃色彩帶，新莊過去共4度成為季冠軍誕生舞台，前一次飄落黃色彩帶已是...

中職／16場先發場均不到5局 李東洺嚴厲自評「控球不好又球種少」

富邦悍將隊李東洺生涯首度全季以先發投手之姿完成例行賽季，本季一、二軍加起來92局，有絕佳好投，也有短局數核爆的比賽，回顧...

中職／王柏融關鍵二壘打重創猿隊 洪總：他每天都悶悶的

台鋼雄鷹隊今天在桃園棒球場以7：3擊敗樂天桃猿隊，「大王」王柏融9局上揮出兩分打點二壘打，拉大成領先4分，重創猿隊士氣，...

中職／曾子祐本季全壘打還未開張 笑說單場MVP不能掛零

台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐今天5打數2安打、攻下兩分打點，2局上關鍵二壘打逆轉戰局，成為雄鷹7：3擊敗樂天桃猿隊的小功臣，本...

中職／兄弟遭林子豪、林安可開轟擊倒 季冠軍燈號仍下修M2

統一獅、中信兄弟隊力爭全年王座，獅隊今天靠兩轟擊潰黃衫軍，林子豪第8局兩分砲逆轉戰局，林安可第9局兩分砲將勝利上鎖，獅隊...

中職／洪總肯定櫻井周斗好表現 拚季後賽難度高但會撐到最後

台鋼雄鷹隊今天在桃園棒球場以7：3擊敗樂天桃猿隊，爭取季後賽門票還未完全絕望，總教練洪一中賽後表示，難度仍很高，例行賽結...

