中職／新莊棒球場史上6度拋彩帶4種顏色 兄弟前一遭已是2010年

中信兄弟隊稱霸下半季在即，最快明天在新莊棒球場就能拋下黃色彩帶，新莊過去共4度成為季冠軍誕生舞台，前一次飄落黃色彩帶已是2010年。

兄弟目前季冠軍魔術數字M2，今天賽事休兵1天，明天將在新莊棒球場的保留比賽面對富邦悍將隊，排名第二的樂天桃猿隊則於澄清湖棒球場遭遇台鋼雄鷹隊，若兄弟贏球、猿隊輸球，魔術數字就會歸零，如果無法兩項條件都完成，兄弟接下來兩場比賽都在自家主場洲際棒球場。

新莊過去共4度誕生季冠軍、飄落彩帶場景，依序是2010年下半季兄弟象隊、2012年下半季Lamigo桃猿隊、2021年下半季統一獅隊、2023年上半季統一獅隊。若加上總冠軍的彩帶，則有1999年味全龍、2010年兄弟象。