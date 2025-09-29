中職／王柏融關鍵二壘打重創猿隊 洪總：他每天都悶悶的

台鋼雄鷹隊今天在桃園棒球場以7：3擊敗樂天桃猿隊，「大王」王柏融9局上揮出兩分打點二壘打，拉大成領先4分，重創猿隊士氣，雄鷹總教練洪一中賽後說：「王柏融最近很悶，今天為球隊做出貢獻。」

雄鷹打完前8局4：3領先，9局上面對猿隊第4任投手朱承洋，王博玄獲保送、吳念庭安打，接著洋砲魔鷹二壘打攻下1分，王柏融追加兩分打點二壘打，讓猿隊無力追趕戰局，本季最後一場主場例行賽落敗。

王柏融5打數1安打、攻下兩分打點，本季出賽106場，打擊率2成38、全壘打4支、打點56分，今天關鍵安打終止連續3戰未開張，洪一中說：「他每天都悶悶的。」

雄鷹捕手張肇元因為拉傷腹肌，今年球季確定提前結束，對猿隊之戰由陳致嘉蹲捕，繳出4打數2安打、打點1分的成績。

洪一中表示，隊上左打多，猿隊都派出左投，但打擊串聯不錯，陳致嘉除了打擊，也能引導先發投手櫻井周斗，表現相當不錯。