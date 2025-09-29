中職／曾子祐本季全壘打還未開張 笑說單場MVP不能掛零

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
曾子祐2局上關鍵二壘打逆轉戰局，本季首次獲選單場MVP。圖／台鋼雄鷹隊提供
曾子祐2局上關鍵二壘打逆轉戰局，本季首次獲選單場MVP。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐今天5打數2安打、攻下兩分打點，2局上關鍵二壘打逆轉戰局，成為雄鷹7：3擊敗樂天桃猿隊的小功臣，本季首次獲選單場MVP，他很開心說：「終於拿到了，今年全壘打零支，MVP不能掛零吧。」

雄鷹面對猿隊洋投魔神樂，2局上靠曾昱磬、 陳致嘉安打追平比數，接著曾子祐揮出兩分打點二壘打，以3：1超前比數，成為致勝一擊。

曾子祐表示，前一球面對魔神樂的速球，被擠壓沒打好，心想可能還會再來一顆，「有先想起來放。」

雄鷹想拚季後賽門票很辛苦，今天在桃園球場13340名球迷前擊敗猿隊，對球隊士氣很有幫助，他說：「我們的氣勢沒有輸，希望最後不要留下遺憾。」

雄鷹總教練洪一中也說，曾子祐這支二壘打很重要，讓先發投手櫻井周斗投球更大膽。

