中職／曾子祐本季全壘打還未開張 笑說單場MVP不能掛零
雄鷹面對猿隊洋投魔神樂，2局上靠曾昱磬、 陳致嘉安打追平比數，接著曾子祐揮出兩分打點二壘打，以3：1超前比數，成為致勝一擊。
曾子祐表示，前一球面對魔神樂的速球，被擠壓沒打好，心想可能還會再來一顆，「有先想起來放。」
雄鷹想拚季後賽門票很辛苦，今天在桃園球場13340名球迷前擊敗猿隊，對球隊士氣很有幫助，他說：「我們的氣勢沒有輸，希望最後不要留下遺憾。」
雄鷹總教練洪一中也說，曾子祐這支二壘打很重要，讓先發投手櫻井周斗投球更大膽。
