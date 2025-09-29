聽新聞
中職／兄弟遭林子豪、林安可開轟擊倒 季冠軍燈號仍下修M2
統一獅、中信兄弟隊力爭全年王座，獅隊今天靠兩轟擊潰黃衫軍，林子豪第8局兩分砲逆轉戰局，林安可第9局兩分砲將勝利上鎖，獅隊終場以6：4贏球，追近到2.5場勝差。由於樂天桃猿隊今天以3：7不敵台鋼雄鷹隊，兄弟的下半季魔術數字仍降到M2。
兩隊先發投手都完成5局投球，獅隊洋投蒙德茲被敲8安打、失1分（無責失），兄弟首局在兩出局後由王威晨一壘打、許基宏二壘打串連，加上右外野手林安可的失誤，讓兄弟先馳得點。
兄弟左投魏碩成則是被敲6安打、失2分，獅隊3局下陳聖平、陳重羽安打開啟攻勢，陳傑憲打向一壘的滾地球，許基宏傳本壘沒抓到出局數，兄弟提出挑戰也維持原判，獅隊先追平，再靠林佳緯滾地球跑回超前分。
邱浩鈞把關的6局下，岳東華安打、岳政華觸身球攻占得點圈，黃韋盛、江坤宇安打各帶有1分打點，兄弟逆轉為3：2，結果8局上林子豪面對李振昌炸裂兩分砲，再幫助獅隊將優勢討回，第9局輪到林安可兩分砲狙擊陳冠穎，擴大為6：3領先。
