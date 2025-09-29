中職／首局燒36球掉6分還能投滿6局奪勝 陳仕朋一心貢獻局數

富邦悍將隊左投陳仕朋首局就丟掉6分，最終卻能奪勝，成為中職史上第一人，賽後表示這場比賽也是一次經驗學習，面對大量失分如何hold住局面，「比賽還沒結束，什麼都可能發生，盡可能做好我可以做的。」

悍將今天以10：7擊敗味全龍隊，陳仕朋先發6局共用95球，被敲7安打、失7分（責失4分），其實首局眼看就要投不完，因游擊手葉子霆、二壘手池恩齊接連出現失誤，加上被敲4安打、2保送，讓他面對完前8棒還沒有出局數，龍隊已在記分板上打下6分，直到第9棒王順和擊出三壘方向滾地球才抓到第1個出局數，輪回首棒張祐嘉再靠內野滾地球形成雙殺，終於止住失血。

陳仕朋以36球完成首局，接下來第2到4局都是三上三下，直到第5局被吉力吉撈．鞏冠掃出一發陽春砲，最終投完6局帶著10：7領先退場。

陳仕朋過去生涯共有30場單場失5分以上，個人戰績是0勝28敗，此役是他第一次掉5分以上還能拿到勝投；此外，聯盟史上過去共有85位投手、84位先發投手首局丟掉6分以上，無人取得勝投，陳仕朋是史上第一人。

總教練陳金鋒指出，陳仕朋首局的投球因為守備失誤造成一些影響，但很努力馬上調整回來，「這點做得很好，沒有受到第一局失分影響，把球數降到最低、局數拉長。」他也誇讚打線，要從0：6落後逆轉並不容易，但此役打線串聯理想，得點圈出現連續安打。

陳仕朋指出，因為首局用了太多球數，因此度過那一局後，「盡可能不浪費更多球數，盡量多吃一點局數。」他表示，這也是一個經驗，在大量失分後，學習怎樣把比分hold住，「比賽還沒結束，什麼都可能發生。」