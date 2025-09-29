中職／洪總肯定櫻井周斗好表現 拚季後賽難度高但會撐到最後

台鋼雄鷹隊今天在桃園棒球場以7：3擊敗樂天桃猿隊，爭取季後賽門票還未完全絕望，總教練洪一中賽後表示，難度仍很高，例行賽結束前盡力而為，撐到最後一刻。

雄鷹目前還有機會爭取下半季冠軍，也有機會靠年度戰績拚進季後賽，但條件相當嚴苛，最後5場例行賽幾乎沒有輸球本錢。

雄鷹今天突破猿隊13勝洋投魔神樂的封鎖，搶下重要勝利，洪一中認為日本投手櫻井周斗表現不錯，比預期好很多。

櫻井周斗先發5局被揮出5支安打、出現3次保送、失兩分，奪下本季第2勝；洪一中表示，大家擔心他的控球有點不穩，但只要投進好球帶就不好打，「雖把打者送上壘包，但投球不會慌張，被大量得分。」

魔神樂投5.2局被揮出9支安打，失4分（1分自責）吞敗，洪一中指出，幾天前就知魔神樂要先發，他是好投手、不好掌握球路，今天這關不好過，第6局把他打下來運氣不錯。