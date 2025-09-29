快訊

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

中職／洪總肯定櫻井周斗好表現 拚季後賽難度高但會撐到最後

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
台鋼雄鷹隊日本投手櫻井周斗奪下重要勝投。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊日本投手櫻井周斗奪下重要勝投。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天在桃園棒球場以7：3擊敗樂天桃猿隊，爭取季後賽門票還未完全絕望，總教練洪一中賽後表示，難度仍很高，例行賽結束前盡力而為，撐到最後一刻。

雄鷹目前還有機會爭取下半季冠軍，也有機會靠年度戰績拚進季後賽，但條件相當嚴苛，最後5場例行賽幾乎沒有輸球本錢。

雄鷹今天突破猿隊13勝洋投魔神樂的封鎖，搶下重要勝利，洪一中認為日本投手櫻井周斗表現不錯，比預期好很多。

櫻井周斗先發5局被揮出5支安打、出現3次保送、失兩分，奪下本季第2勝；洪一中表示，大家擔心他的控球有點不穩，但只要投進好球帶就不好打，「雖把打者送上壘包，但投球不會慌張，被大量得分。」

魔神樂投5.2局被揮出9支安打，失4分（1分自責）吞敗，洪一中指出，幾天前就知魔神樂要先發，他是好投手、不好掌握球路，今天這關不好過，第6局把他打下來運氣不錯。

洪一中 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／洪總坦言一開始就要努力 命運底定再怎麼算都來不及

中職／雄鷹捕手張肇元意外腹傷 洪總證實本季提前休兵

中職／洪總談季後賽形勢人還是要靠自己 「一開始就要努力」

中職／林哲瑄賽前擁抱致意 洪總好奇：真的要下課了？

相關新聞

中職／兄弟遭林子豪、林安可開轟擊倒 季冠軍燈號仍下修M2

統一獅、中信兄弟隊力爭全年王座，獅隊今天靠兩轟擊潰黃衫軍，林子豪第8局兩分砲逆轉戰局，林安可第9局兩分砲將勝利上鎖，獅隊...

中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

富邦悍將隊左投陳仕朋今天締造中華職棒史上空前紀錄，先發6局敲7安打、失7分（責失4分），因悍將「水鬼之力」無差別攻擊，面...

中職／曾子祐關鍵二壘打屠猿 雄鷹下半季還未完全絕望

台鋼雄鷹隊日本投手櫻井周斗，生涯首次對決樂天桃猿隊，桃園棒球場初登板先發5局失兩分，再靠牛棚聯手保住勝利，終場以7：3獲...

中職／洪總坦言一開始就要努力 命運底定再怎麼算都來不及

台鋼雄鷹隊本季只剩最後6場比賽，還有機會爭奪季後賽門票，今天在桃園棒球場對樂天桃猿隊之戰必須全力搶勝，總教練洪一中說：「...

中職／洪總肯定櫻井周斗好表現 拚季後賽難度高但會撐到最後

台鋼雄鷹隊今天在桃園棒球場以7：3擊敗樂天桃猿隊，爭取季後賽門票還未完全絕望，總教練洪一中賽後表示，難度仍很高，例行賽結...

中職／首局燒36球掉6分還能投滿6局奪勝 陳仕朋一心貢獻局數

富邦悍將隊左投陳仕朋首局就丟掉6分，最終卻能奪勝，成為中職史上第一人，賽後表示這場比賽也是一次經驗學習，面對大量失分如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。