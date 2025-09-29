中職／曾子祐關鍵二壘打屠猿 雄鷹下半季還未完全絕望

台鋼雄鷹隊日本投手櫻井周斗，生涯首次對決樂天桃猿隊，桃園棒球場初登板先發5局失兩分，再靠牛棚聯手保住勝利，終場以7：3獲勝，曾子祐2局上關鍵二壘打逆轉戰局，獲選單場MVP。

雄鷹下半季淘汰指數停在1，儘管機會渺茫，爭王還未完全絕望，猿隊輸球也讓中信兄弟隊魔術數字降到2。

猿隊首局發動攻勢，陳晨威獲保送後盜上二壘，本季第26次盜壘成功追平味全龍隊李凱威，並列全聯盟領先，離生涯第200盜只差兩次，再靠成晉二壘打攻下全場第1分。

雄鷹面對猿隊洋投魔神樂，2局上立刻反攻，郭永維靠失誤上壘，曾昱磬、 陳致嘉連續安打追平比數，接著曾子祐揮出兩分打點二壘打，以3：1超前。

雄鷹5局上王博玄安打、盜上二壘，再靠郁軒安打掩護得分，猿隊5局下也靠林政華、陳晨威、林泓育安打攻下1分，比數變成4：2。

櫻井周斗用93球完成5局任務，被揮出5支安打、出現3次保送， 王躍霖6局下也未失分；韋宏亮7局下被陳晨威揮出三壘打，成晉揮出游擊滾地球攻下1分，猿隊拉近差距。

雄鷹9局上攻勢再起，王博玄獲保送、吳念庭安打，接著洋砲魔鷹二壘打攻下1分，王柏融追加兩分打點二壘打，猿隊大勢已去，終場以4分之差獲勝；櫻井周斗奪下本季第2勝，魔神樂終止3連勝，本季戰績13勝8敗。