中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

富邦悍將隊左投陳仕朋今天締造中華職棒史上空前紀錄，先發6局敲7安打、失7分（責失4分），因悍將「水鬼之力」無差別攻擊，面對也在季後賽行列之外的味全龍隊暴打10分，悍將終場10：7贏球，陳仕朋成為史上第一位在首局丟掉6分最終還能奪勝的投手。

陳仕朋首局眼看就要投不完，因游擊手葉子霆、二壘手池恩齊接連出現失誤，加上被敲4安打、2保送，讓他面對完前8棒還沒有出局數，龍隊已在記分板上打下6分，直到第9棒王順和擊出三壘方向滾地球才抓到第1個出局數，輪回首棒張祐嘉再靠內野滾地球形成雙殺，終於止住失血。

龍隊先發投手曹祐齊還沒上場已經握有6：0領先，卻也遭到悍將爆打，最終只投2.1局被敲8安打、失6分，反而是先退場的一方。

悍將的猛攻先在2局下出現4支安打的串連，正好由發生失誤的葉子霆、池恩齊的二壘打貢獻打點，單局追回3分；第3局由董子恩的陽春砲掀起另一波攻勢，單局打了一輪，敲出6支安打，葉子霆的兩分打點安打將戰局逆轉為7：6。

第4局前兩位打者王念好、董子恩又雙雙敲安，陳真安打先挹注1分打點，潘瑋祥的二壘打再灌進2分，一舉將領先擴大為10：6。

陳仕朋則在度過首局亂流後回穩，第2到4局都是三上三下，直到第5局被吉力吉撈．鞏冠掃出一發陽春砲，最終投完6局帶著10：7領先退場。