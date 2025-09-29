中職／兄弟昔日大物終在龍隊初登板 陳志杰中繼1局最快球速143公里

中信兄弟隊2021年第二指名的投手陳志杰，今天在味全龍隊完成初登板，面對富邦悍將隊中繼1局被敲1安打、無失分，共面對4打席，投14球有11好球，最快球速143公里。

22歲的陳志杰來自平鎮高中，為2021年選秀兄弟第二指名，但入隊體檢就發現有傷，生涯受到傷勢影響，失速狀況嚴重，高中時最快球速152公里，但2022到24年在二軍最快球速只剩139公里，還沒在一軍亮相，先一步被兄弟放在契約保留名單之外，轉戰龍隊延續生涯。

陳志杰本季在二軍出賽23場、21.1局，防禦率是偏高的5.91，曾在季初的賽事短暫出現149公里，今年在831大限前獲得註冊，28日首度升上一軍。