中職／兄弟昔日大物終在龍隊初登板 陳志杰中繼1局最快球速143公里
中信兄弟隊2021年第二指名的投手陳志杰，今天在味全龍隊完成初登板，面對富邦悍將隊中繼1局被敲1安打、無失分，共面對4打席，投14球有11好球，最快球速143公里。
22歲的陳志杰來自平鎮高中，為2021年選秀兄弟第二指名，但入隊體檢就發現有傷，生涯受到傷勢影響，失速狀況嚴重，高中時最快球速152公里，但2022到24年在二軍最快球速只剩139公里，還沒在一軍亮相，先一步被兄弟放在契約保留名單之外，轉戰龍隊延續生涯。
陳志杰本季在二軍出賽23場、21.1局，防禦率是偏高的5.91，曾在季初的賽事短暫出現149公里，今年在831大限前獲得註冊，28日首度升上一軍。
陳志杰今天在第5局中繼登板，雖被首位打者池恩齊敲安，但接下來先面對高捷投出三振，龍隊陣營也為他回收首K球，再讓王念好、董子恩敲出內野飛球出局。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言