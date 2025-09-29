聽新聞
中職／打線不見郭天信只是輪休非關機 2龍將爭個人獎拚到底
味全龍隊已經本季無緣季後賽，今天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，安排主戰中外野手郭天信輪休，但不是「關機」，有機會競爭個人獎項的李凱威、吉力吉撈．鞏冠則會拚下去。
本季季後賽門票已經底定2張為統一獅、中信兄弟隊，還剩台鋼雄鷹、樂天桃猿隊競爭最後1席資格，以及下半季王座、全年第一等待產生。
今天新莊進行悍將、龍隊賽事為消化試合，先發打線不見郭天信，總教練葉君璋表示，郭天信並非「關機」，而是考量他今年也打滿多場，一直都沒有休息，「這禮拜也要打滿多場，今天先讓他休息一下。」龍隊安排王順和扛中外野。
李凱威至今天賽前以128安、26盜居雙冠王，吉力吉撈．鞏冠83分打點居領先，22轟則是落後魔鷹3支，葉總表示，兩人會持續出賽，爭取個人獎。
