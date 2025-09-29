聽新聞
0:00 / 0:00
中職／洪總坦言一開始就要努力 命運底定再怎麼算都來不及
台鋼雄鷹隊本季只剩最後6場比賽，還有機會爭奪季後賽門票，今天在桃園棒球場對樂天桃猿隊之戰必須全力搶勝，總教練洪一中說：「還剩十幾場比賽時就告訴全隊，大家盡力打就好，再講也是多講。」
中信兄弟隊下半季封王魔術數字已經降到3，雄鷹想拚季後賽門票，年度戰績必須超越猿隊，目前仍落後2.5場勝差；洪一中表示，今天如果沒有贏球，最後5場比賽必須全勝、猿隊5戰全敗，才能打進季後賽。
從現實面看來，雄鷹想拚季後賽門票很辛苦，洪一中說：「一開始就要努力，後面命運底定，再怎麼算都來不及了。」
猿隊推出13勝投手魔神樂登板先發，雄鷹則由日籍投手櫻井周斗應戰，中職生涯第3戰、也是首次對決猿隊。
洪一中強調「硬把洋投擠上來」，他表示，猿隊沒打過櫻井周斗的球，就讓他試試看，隊上年輕投手還要再進步，儘管現在有運動科學，如果身體不夠強壯仍會出問題。
例行賽接近尾聲，洪一中鼓勵隊上球員：「沒關係，秋訓和春訓拚命練，明年再認真一點。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言