中職／洪總坦言一開始就要努力 命運底定再怎麼算都來不及

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中鼓勵球員全力以赴。記者藍宗標／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中鼓勵球員全力以赴。記者藍宗標／攝影

台鋼雄鷹隊本季只剩最後6場比賽，還有機會爭奪季後賽門票，今天在桃園棒球場對樂天桃猿隊之戰必須全力搶勝，總教練洪一中說：「還剩十幾場比賽時就告訴全隊，大家盡力打就好，再講也是多講。」

中信兄弟隊下半季封王魔術數字已經降到3，雄鷹想拚季後賽門票，年度戰績必須超越猿隊，目前仍落後2.5場勝差；洪一中表示，今天如果沒有贏球，最後5場比賽必須全勝、猿隊5戰全敗，才能打進季後賽。

從現實面看來，雄鷹想拚季後賽門票很辛苦，洪一中說：「一開始就要努力，後面命運底定，再怎麼算都來不及了。」

猿隊推出13勝投手魔神樂登板先發，雄鷹則由日籍投手櫻井周斗應戰，中職生涯第3戰、也是首次對決猿隊。

洪一中強調「硬把洋投擠上來」，他表示，猿隊沒打過櫻井周斗的球，就讓他試試看，隊上年輕投手還要再進步，儘管現在有運動科學，如果身體不夠強壯仍會出問題。

例行賽接近尾聲，洪一中鼓勵隊上球員：「沒關係，秋訓和春訓拚命練，明年再認真一點。」

洪一中 樂天桃猿 台鋼雄鷹

