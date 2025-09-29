聽新聞
中職／找Bonnie幫忙要 張育成討了1個月終入手Frankie水洗T
張育成向富邦悍將隊吉祥物Frankie討了一個月的衣服，上周五終於到手，至於Frankie約定交換的車子，張育成已經忘得一乾二淨，經過提醒才想起來，無情回應：「怎麼換啦！拿一件衣服和我換車？」
Frankie在今年8月16日生日時推出紀念T恤，為水洗深灰色，上面印有他的肖像和泳渡大漢溪畫面，因為是僅少量製作的非賣品，球迷想要也只能透過抽獎，只有少數幸運兒才有機會獲得。
Frankie今天在社群網站上貼出影片，向張育成遞上這件珍品，張育成還原經過，「他之前有穿，我在做操看到，哇～很好看欸～我也要一件。」他說：「我是和Bronnie講，她說她幫我和Frankie講，差不多講了一個月，每次看到Frankie都說我的衣服咧？」原以為Bronnie是哪位球團人員，隨後才揭曉，只是張育成都故意把Bonnie喊成Bronnie。
張育成上周五收到T恤，穿的是和Frankie一樣的尺寸，「因為我喜歡oversize。」有趣的是，Frankie的留言寫著：「最終部長用自己的車子成功跟阿奇換到了衣服」、「你們覺得我有換到車子嗎？」張育成對此已經想不起車子梗，經球團人員提醒才想起，Frankie是和他約定拿車子來換。
Frankie擁有胖嘟嘟的身軀和藍色臉龐，張育成笑說，自己兒子一開始看到他也被嚇哭，但現在不會怕了，也敢跟吉祥物一起玩。圓夢拿到這件T恤還不夠，張育成現場幫Frankie發聲，希望球團能推出他和Bonnie的周邊商品。
