中職／是什麼窒礙味全龍？葉總歸因細膩度和失去原本球隊特色

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

味全龍隊季前大撒幣補強，卻未兌現在球隊戰績上，本季已經確定出局，且勝率不到5成，總教練葉君璋坦言，季前找來自由球員，對龍隊應該要是加分，「但我沒有好好運用，可能造成球隊負擔。」

龍隊2023年還是總冠軍球隊，去年戰績跌到58勝62敗、勝率0.483，排名全年第四，休賽季打開荷包在自由市場上重金網羅朱育賢、陳子豪，加上伍鐸不占洋將名額的優勢，原本備受外界看好，結局還是失敗賽季，至昨天輸球後，確定本季無緣季後賽，且連兩年勝率不到5成。

要說球隊哪裡出了問題，葉君璋認為是細膩度，不管在調度上、得點圈能力、洋將選擇上，都還差一點細節。他舉例來說，像是外界常討論的龍隊先被得分勝率（9勝39敗）最低這件事，「就是很多細節沒做好，造成結果不好，一整年下來類似狀況不少，像是得點圈打擊率、換投時機。」

葉總坦言，從每個點來看，會覺得龍隊沒有什麼大問題，但問題就是都差一點點、可以做得更好。

此外，他也提到，「找FA來我們球隊，看起來是加分，但我沒有好好運用，就可能造成球隊負擔。」葉總指出，球隊原本一直照著一套規畫在走，去年戰績不理想，有點可惜，「也可能因為去年的不理想，造成我們忘記球隊本身擁有的優勢，本來想靠他們彌補缺少的部分，但我沒有做好，讓球隊反而失去原本的特色。」

