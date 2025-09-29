中職／雄鷹捕手張肇元意外腹傷 洪總證實本季提前休兵

台鋼雄鷹隊今天作客桃園棒球場，對樂天桃猿隊進行補賽，總教練洪一中賽前表示，捕手張肇元因為拉傷腹肌，今年球季確定提前結束，對猿隊之戰將由陳致嘉蹲捕。

雄鷹昨天在台北大巨蛋和統一獅隊交手，張肇元3打數2安打，但第6局揮棒時拉傷左腹肌，由陳世嘉接替捕手任務。

雄鷹本季只剩最後6場比賽，洪一中今天證實，張肇元在例行賽最後一周不會再出賽，本季提前休兵，球隊本來就有傷兵問題，遇到這種事也沒辦法。

雄鷹下半季戰績26勝2和26敗，排名暫居第4，還有爭取季後賽門票的機會，今天推出日本投手櫻井周斗登板先發，猿隊則由魔神樂應戰，兩隊之間有2.5場勝差。

張肇元對於突然受傷覺得有些沮喪，本來想對決魔神樂，已經確定無法出場，至少要休息1個月觀察傷勢，他說：「本季本來想要蹲捕100場比賽，可惜只差兩場。」