中職／葉總、鋒總眉來眼去有原因 改判讓悍將得利兩人一起嚇到

富邦悍將隊昨天在第3局的挑戰獲得改判，讓味全龍隊教頭葉君璋、悍將教頭陳金鋒隔空比手畫腳起來，都笑得開心，葉總今天還原兩人究竟樂什麼，原來兩人常聊碰到不利判決，通常都是悍將第一、龍隊第二倒霉，昨天竟由悍將成為得利的一方，讓兩人都嚇到，葉總笑說，「替他開心，終於沒有那麼倒霉。」

昨天悍將以3：1擊敗龍隊，3局下郭天信一出局、一壘有人時擊出一壘方向滾地球，悍將傳二壘再傳一壘，原先判決郭天信安全上壘，悍將提出挑戰後改判，龍隊的攻勢因雙殺結束，轉播畫面看到葉君璋、陳金鋒隔空互動，最後都笑了出來。

陳金鋒今天對此露出神秘微笑不願解答，葉君璋則大方解密，「他說很少遇到比他們更倒霉的啦！」

葉君璋透露，兩人真的有討論過這件事，「每次判決都我們兩隊最不利，他們第一、我們第二，我也說我只有對到你們有信心，對其他球隊都是我們不利。」

結果昨天改判郭天信出局，讓兩位總仔都意外，葉君璋說：「我們兩個真的同時『欸？怎麼會這樣？』他很驚訝，又開心、又興奮。」兩人直到剛剛都還在聊這件事，「他剛剛又講，他們第一次占到便宜。」