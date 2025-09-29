快訊

中職／黃兆維當悍將5季首升一軍 二軍教頭為他多配三壘守位搏機會

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊黃兆維。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊今天降下申皓瑋，升上內野手黃兆維，2020年選秀第六指名入隊的他，首次升上一軍，談到今年最大的進步，他指出在於降低揮空率、三振率，提高擊球率，改變的主因在於心態，二軍教頭後藤光尊也安排他加練三壘，盼能讓他多一個守位多一點機會。

黃兆維過去曾是平鎮高中隊長，平鎮同屆隊友包括統一獅隊林子豪、中信兄弟隊宋晟睿，以及旅美的李晨薰。黃兆維在2020年選秀第六輪上榜，5季下來在二軍出賽232場，直到今天首度出現在一軍名單。

黃兆維表示，在二軍持續準備好自己，前幾年揮空率、三振率都比較高，今年在這方面有比較大幅度的修正，「主要是心態吧！之前會怕被三振或打不好，先想結果，讓自己不太敢出棒，今年想說既然都要揮，就是全力揮棒。」

他也提到，雖然之前也會練三壘，但比較少在實戰中排上場，在後藤教練來了後，開始一、三壘輪著出賽，希望讓自己多一個守備位置，多一個機會。看不少同梯都已在一軍出賽，甚至已是主力，他說：「會變成一個動力，要更加油追上他們。」

中職／是什麼窒礙味全龍？葉總歸因細膩度和失去原本球隊特色

味全龍隊季前大撒幣補強，卻未兌現在球隊戰績上，本季已經確定出局，且勝率不到5成，總教練葉君璋坦言，季前找來自由球員，對龍...

中職／雄鷹捕手張肇元意外腹傷 洪總證實本季提前休兵

台鋼雄鷹隊今天作客桃園棒球場，對樂天桃猿隊進行補賽，總教練洪一中賽前表示，捕手張肇元因為拉傷腹肌，今年球季確定提前結束，...

中職／葉總、鋒總眉來眼去有原因 改判讓悍將得利兩人一起嚇到

富邦悍將隊昨天在第3局的挑戰獲得改判，讓味全龍隊教頭葉君璋、悍將教頭陳金鋒隔空比手畫腳起來，都笑得開心，葉總今天還原兩人...

中職／陳金鋒透露悍將秋訓規畫 新莊、稻江分批開練

富邦悍將隊今年又度過一個失敗賽季，篤定成為聯盟爐主，總教練陳金鋒談秋訓規畫，將分批新莊、稻江進行訓練，預計為期近一個月。

中職／黃兆維當悍將5季首升一軍 二軍教頭為他多配三壘守位搏機會

富邦悍將隊今天降下申皓瑋，升上內野手黃兆維，2020年選秀第六指名入隊的他，首次升上一軍，談到今年最大的進步，他指出在於...

中職／范國宸談Driveline升級有感 計畫今年揪團再去一趟

富邦悍將隊范國宸因自打球造成右腳腫脹，降下二軍後，今年賽季提前結束，今年重拾「力量人」特色，也讓他看到去年休賽季赴美國D...

