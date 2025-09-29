中職／黃兆維當悍將5季首升一軍 二軍教頭為他多配三壘守位搏機會

富邦悍將隊今天降下申皓瑋，升上內野手黃兆維，2020年選秀第六指名入隊的他，首次升上一軍，談到今年最大的進步，他指出在於降低揮空率、三振率，提高擊球率，改變的主因在於心態，二軍教頭後藤光尊也安排他加練三壘，盼能讓他多一個守位多一點機會。

黃兆維過去曾是平鎮高中隊長，平鎮同屆隊友包括統一獅隊林子豪、中信兄弟隊宋晟睿，以及旅美的李晨薰。黃兆維在2020年選秀第六輪上榜，5季下來在二軍出賽232場，直到今天首度出現在一軍名單。

黃兆維表示，在二軍持續準備好自己，前幾年揮空率、三振率都比較高，今年在這方面有比較大幅度的修正，「主要是心態吧！之前會怕被三振或打不好，先想結果，讓自己不太敢出棒，今年想說既然都要揮，就是全力揮棒。」

他也提到，雖然之前也會練三壘，但比較少在實戰中排上場，在後藤教練來了後，開始一、三壘輪著出賽，希望讓自己多一個守備位置，多一個機會。看不少同梯都已在一軍出賽，甚至已是主力，他說：「會變成一個動力，要更加油追上他們。」