中職／范國宸談Driveline升級有感 計畫今年揪團再去一趟

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸。本報資料照片
富邦悍將隊范國宸因自打球造成右腳腫脹，降下二軍後，今年賽季提前結束，今年重拾「力量人」特色，也讓他看到去年休賽季赴美國Driveline訓練中心一趟是有成果的，有計畫今年再去一趟。

范國宸在27日的比賽因自打球造成傷情，昨天降下二軍，今天也先去打了針後來到球場，他表示，目前走路都算正常，只是還有點腫脹，賽季提前結束，接下來就是好好休息，準備季後的訓練。

范國宸去年成績下滑，打擊率只剩0.226、敲出1轟，季後與林哲瑄一起到Driveline進修，成績有感提升，本季以0.276打擊率敲出91支安打，13轟改寫生涯新高。

范國宸指出：「去年去美國回來感覺還不錯，實戰上可以用到，今年可能會再去一次。」他也計畫揪團前往，「應該會，不然一個人去有點困難，一起去訓練起來比較有感覺。」

桃園盃青棒／高一胡冠威1球解滿壘危機 助平鎮A晉4強

桃園盃棒球賽青棒組8強「平鎮內戰」，平鎮A高一投手胡冠威滿壘登板，1球化解危機，助隊5比3搶勝晉4強。他是今年青少棒國手...

桃園盃青棒／陳冠榮後援穩守率大理闖4強 偶像山本由伸

桃園盃棒球賽青棒組8強大理與成德今天一路僵持，大理6局下靠暴投跑回致勝分，陳冠榮後援穩守，率隊1比0晉4強，他曾嘗試學偶像山本由伸投球動作，但做回自己找到最合適方式。 2025年桃園盃四級棒球錦

亞錦賽／0:11不敵日本 中華隊獲亞軍

就是贏不了日本。中華隊在今年亞洲棒球錦標賽複賽首戰一分差落敗，今天冠軍戰再遇日本隊，開賽就崩盤，最終以○比十一吞敗，收下...

中職／悍將拉一把…龍隊季後賽希望歸零 本季第2隊淘汰

味全龍隊今天在天母棒球場被「水鬼」拉了一把，以1：3輸給富邦悍將隊後，挺進季後賽的機率正式歸零，成為本季繼悍將後第二次被...

亞錦賽／7屆6亞…中華隊冠軍戰再敗日本 難演2019「金」喜

就是贏不了日本。中華隊在今年亞洲棒球錦標賽複賽首戰1分差敗北，今天冠軍戰再遇日本隊從開賽就崩盤，最終以0：11吞敗，收下...

