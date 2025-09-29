中職／范國宸談Driveline升級有感 計畫今年揪團再去一趟

富邦悍將隊范國宸因自打球造成右腳腫脹，降下二軍後，今年賽季提前結束，今年重拾「力量人」特色，也讓他看到去年休賽季赴美國Driveline訓練中心一趟是有成果的，有計畫今年再去一趟。

范國宸在27日的比賽因自打球造成傷情，昨天降下二軍，今天也先去打了針後來到球場，他表示，目前走路都算正常，只是還有點腫脹，賽季提前結束，接下來就是好好休息，準備季後的訓練。

范國宸去年成績下滑，打擊率只剩0.226、敲出1轟，季後與林哲瑄一起到Driveline進修，成績有感提升，本季以0.276打擊率敲出91支安打，13轟改寫生涯新高。

范國宸指出：「去年去美國回來感覺還不錯，實戰上可以用到，今年可能會再去一次。」他也計畫揪團前往，「應該會，不然一個人去有點困難，一起去訓練起來比較有感覺。」