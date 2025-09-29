快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園盃青棒／高一胡冠威1球解滿壘危機 助平鎮A晉4強

中央社／ 桃園29日電
平鎮A高一投手胡冠威。圖／中華棒協提供
平鎮A高一投手胡冠威。圖／中華棒協提供

桃園盃棒球賽青棒組8強「平鎮內戰」，平鎮A高一投手胡冠威滿壘登板，1球化解危機，助隊5比3搶勝晉4強。他是今年青少棒國手，升高中有感不能僅靠球速，控球和轉速同樣重要。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事8強是「平鎮內戰」，地主之一桃園市平鎮高中棒球隊分A、B兩隊參賽，今天兩隊投手群多安排高一投手登板。

5局打完，平鎮A隊5比1領先。6局上平鎮B隊反攻，靠著失誤、安打、接連四壞保送，先追回2分；2人出局滿壘局面時，平鎮A隊換上高一左投胡冠威接手，1球讓打者敲出捕手上方飛球出局，化解危機。

胡冠威後援投1.1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，平鎮A隊搶勝晉級4強，胡冠威拿下救援成功。

胡冠威是今年亞洲青少棒國手，在亞洲青少棒賽中登板，轉播測得最快球速飆到147公里。平鎮總教練吳柏宏表示，胡冠威剛升上高中，教練團有控制投球數，立德盃、巨人盃有先發，此次盃賽今天是第2次登板，都是短局數投球。

吳柏宏表示，胡冠威球威、變化球的能力，面對高中比賽都可以勝任，需要學習的是與高中打者的對決，高中打者力量和纏鬥性更好，有觀察到胡冠威壞球如果走在前面，投起來就沒有這麼自然；目前教練團還沒有測過胡冠威近期球速，但以胡冠威的能力，均速可以在140、142公里，就能有不錯的壓制力。

胡冠威表示，今天滿壘登板，還是有點緊張，但沒有什麼壓力，對於先發、後援的角色沒有調整上的問題。

被問起高中打者與國中的不同，胡冠威表示，高中打者選球很好、棒子很黏，也會積極的出棒，有體會到不僅球速重要，控球和轉速同樣重要。

桃園盃平鎮劉桓宇打擊佳　面帶笑容上場紓壓

桃園盃棒球賽青棒組8強賽，平鎮A高一野手劉桓宇2安2打點，總教練吳柏宏稱讚劉桓宇的打擊能力讓人「刮目相看」，也提到他場上總帶著笑容，這是放鬆紓壓的方式、心態調適良好。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事8強賽是「平鎮內戰」，由平鎮A隊與平鎮B隊交手。平鎮A隊野手劉桓宇1局下敲出三壘打，幫助球隊取得領先，3局下平手局面，再有適時安打，助球隊超前比數；今天單場3打數敲2安，貢獻2分打點，助隊以5比3搶勝。

平鎮總教練吳柏宏表示，劉桓宇在第一個高中盃賽巨人盃就展現不錯能力，打擊能力讓教練團刮目相看，不管面對什麼投手都可以應付；巨人盃冠軍戰，面對2人出局、1分落後局面，對穀保家商敲出再見安打當英雄。

吳柏宏表示，可以注意到劉桓宇場上都會帶著笑容，那不是玩笑的笑容，是讓自己放鬆的笑容，或許是紓解壓力的方式。他也常提醒球員，打球不僅是能力，心態的調適也很重要。

劉桓宇自評，國中升上高中適應沒有太大問題，國中階段教練團就有提醒適應環境，進到高中帶著挑戰者的心態，感覺高中投手強度不同，球變快、變化球也更犀利。

至於習慣性在場上帶著笑容的原因，劉桓宇表示，主要是想要讓自己放鬆，也希望可以帶動隊友，讓隊友也可以不要太過緊張。

平鎮高中 球速 棒球

延伸閱讀

MLB／克蕭後援登板「腎上腺素狂升」季後賽願為道奇牛棚待命

日職／三成打者只剩1人倖存 投高打低趨勢要怎麼解？

中職／李吳永勤滿壘超罩卻說是習慣不了的場面 把握心訣投手才是攻方

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

相關新聞

中職／黃兆維當悍將5季首升一軍 二軍教頭為他多配三壘守位搏機會

富邦悍將隊今天降下申皓瑋，升上內野手黃兆維，2020年選秀第六指名入隊的他，首次升上一軍，談到今年最大的進步，他指出在於...

中職／范國宸談Driveline升級有感 計畫今年揪團再去一趟

富邦悍將隊范國宸因自打球造成右腳腫脹，降下二軍後，今年賽季提前結束，今年重拾「力量人」特色，也讓他看到去年休賽季赴美國D...

桃園盃青棒／高一胡冠威1球解滿壘危機 助平鎮A晉4強

桃園盃棒球賽青棒組8強「平鎮內戰」，平鎮A高一投手胡冠威滿壘登板，1球化解危機，助隊5比3搶勝晉4強。他是今年青少棒國手...

桃園盃青棒／陳冠榮後援穩守率大理闖4強 偶像山本由伸

桃園盃棒球賽青棒組8強大理與成德今天一路僵持，大理6局下靠暴投跑回致勝分，陳冠榮後援穩守，率隊1比0晉4強，他曾嘗試學偶像山本由伸投球動作，但做回自己找到最合適方式。 2025年桃園盃四級棒球錦

亞錦賽／0:11不敵日本 中華隊獲亞軍

就是贏不了日本。中華隊在今年亞洲棒球錦標賽複賽首戰一分差落敗，今天冠軍戰再遇日本隊，開賽就崩盤，最終以○比十一吞敗，收下...

中職／悍將拉一把…龍隊季後賽希望歸零 本季第2隊淘汰

味全龍隊今天在天母棒球場被「水鬼」拉了一把，以1：3輸給富邦悍將隊後，挺進季後賽的機率正式歸零，成為本季繼悍將後第二次被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。