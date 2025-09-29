桃園盃青棒／高一胡冠威1球解滿壘危機 助平鎮A晉4強

桃園盃棒球賽青棒組8強「平鎮內戰」，平鎮A高一投手胡冠威滿壘登板，1球化解危機，助隊5比3搶勝晉4強。他是今年青少棒國手，升高中有感不能僅靠球速，控球和轉速同樣重要。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事8強是「平鎮內戰」，地主之一桃園市平鎮高中棒球隊分A、B兩隊參賽，今天兩隊投手群多安排高一投手登板。

5局打完，平鎮A隊5比1領先。6局上平鎮B隊反攻，靠著失誤、安打、接連四壞保送，先追回2分；2人出局滿壘局面時，平鎮A隊換上高一左投胡冠威接手，1球讓打者敲出捕手上方飛球出局，化解危機。

胡冠威後援投1.1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，平鎮A隊搶勝晉級4強，胡冠威拿下救援成功。

胡冠威是今年亞洲青少棒國手，在亞洲青少棒賽中登板，轉播測得最快球速飆到147公里。平鎮總教練吳柏宏表示，胡冠威剛升上高中，教練團有控制投球數，立德盃、巨人盃有先發，此次盃賽今天是第2次登板，都是短局數投球。

吳柏宏表示，胡冠威球威、變化球的能力，面對高中比賽都可以勝任，需要學習的是與高中打者的對決，高中打者力量和纏鬥性更好，有觀察到胡冠威壞球如果走在前面，投起來就沒有這麼自然；目前教練團還沒有測過胡冠威近期球速，但以胡冠威的能力，均速可以在140、142公里，就能有不錯的壓制力。

胡冠威表示，今天滿壘登板，還是有點緊張，但沒有什麼壓力，對於先發、後援的角色沒有調整上的問題。

被問起高中打者與國中的不同，胡冠威表示，高中打者選球很好、棒子很黏，也會積極的出棒，有體會到不僅球速重要，控球和轉速同樣重要。

桃園盃平鎮劉桓宇打擊佳 面帶笑容上場紓壓

桃園盃棒球賽青棒組8強賽，平鎮A高一野手劉桓宇2安2打點，總教練吳柏宏稱讚劉桓宇的打擊能力讓人「刮目相看」，也提到他場上總帶著笑容，這是放鬆紓壓的方式、心態調適良好。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事8強賽是「平鎮內戰」，由平鎮A隊與平鎮B隊交手。平鎮A隊野手劉桓宇1局下敲出三壘打，幫助球隊取得領先，3局下平手局面，再有適時安打，助球隊超前比數；今天單場3打數敲2安，貢獻2分打點，助隊以5比3搶勝。

平鎮總教練吳柏宏表示，劉桓宇在第一個高中盃賽巨人盃就展現不錯能力，打擊能力讓教練團刮目相看，不管面對什麼投手都可以應付；巨人盃冠軍戰，面對2人出局、1分落後局面，對穀保家商敲出再見安打當英雄。

吳柏宏表示，可以注意到劉桓宇場上都會帶著笑容，那不是玩笑的笑容，是讓自己放鬆的笑容，或許是紓解壓力的方式。他也常提醒球員，打球不僅是能力，心態的調適也很重要。

劉桓宇自評，國中升上高中適應沒有太大問題，國中階段教練團就有提醒適應環境，進到高中帶著挑戰者的心態，感覺高中投手強度不同，球變快、變化球也更犀利。

至於習慣性在場上帶著笑容的原因，劉桓宇表示，主要是想要讓自己放鬆，也希望可以帶動隊友，讓隊友也可以不要太過緊張。