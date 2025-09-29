桃園盃青棒／陳冠榮後援穩守率大理闖4強 偶像山本由伸

桃園盃棒球賽青棒組8強大理與成德今天一路僵持，大理6局下靠暴投跑回致勝分，陳冠榮後援穩守，率隊1比0晉4強，他曾嘗試學偶像山本由伸投球動作，但做回自己找到最合適方式。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事，台北市大理高中今天與新竹市成德高中交手，兩隊前5局打完僵持不下，大理6局下陳子恩率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、滾地球推進，再靠著暴投跑回致勝分。

大理7局上換上主力投手陳冠榮登板後援，用10球投1局，沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利，率隊晉級4強。

大理總教練鍾陳慶國表示，成德今天派出主力投手洪偉哲先發，洪偉哲有球速，滑球也投得漂亮，大理的右打者對洪偉哲滑球的掌握度沒有這麼好，但高中比賽就是這樣，機會來了扛住壓力，就有機會拿下。

鍾陳慶國表示，陳冠榮是球隊高三主力投手，本來是定位在先發，但今天比賽輸了就沒了，賽前就提醒要待命，除了直球外，陳冠榮還有滑球和指叉球當武器，有身高優勢，直球角度不錯，可以有效壓制。

陳冠榮國小、國中階段都是外野、投手兩頭跑，升上高中後抉擇了很久，雖然還是喜歡打擊，但也喜歡三振打者的感覺，最後決定往投手發展，高一、高二時體力不好，投球局數拉不長，「教練開多少體能就跑多少，高三體力變好，才可以轉往先發。」

陳冠榮表示，剛升上高中時最快球速約135公里，現在已經可以投到142公里，偶像是日籍好手山本由伸，先前也曾學過山本由伸的投球動作，但後來發現每個人有各自適合的投球方式，做回自己、找到合適方式，高三目標穩定成長。