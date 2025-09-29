中華隊0:11日本 獲亞錦賽亞軍

就是贏不了日本。中華隊在今年亞洲棒球錦標賽複賽首戰一分差落敗，今天冠軍戰再遇日本隊，開賽就崩盤，最終以○比十一吞敗，收下隊史第十三座亞軍、近七屆六亞，不過仍取得明年的Ｕ廿三世界盃資格；日本隊則奪得隊史第廿一冠。

中華隊推出美職紅人隊一Ａ的林盛恩先發，然而開賽就遇到控球麻煩，四壞保送後被連敲三支安打，包含網谷圭將的兩分打點二壘安打，好不容易三振抓到一出局後，又被矢野幸耶敲安再掉一分，隨後被換下場。

日職歐力士隊育成選手陳睦衡接手後，雖然靠三振抓到第二個出局數，卻也連投兩次四壞再送一分，才用飛球出局結束漫長一局；然而二局下續投，陳睦衡也是被敲三安打加上一次四壞，提前退場，期間只靠高飛犧牲打抓到一出局，最後此局丟掉三分都在他帳上。

中華隊輪番派上職棒經驗投手，林盛恩○點一局掉四分、陳睦衡一局失三分後，統一獅隊高偉強接手二點二局掉一分、味全龍隊李致霖兩局失三分（兩責失），台電王宇傑、陽杰恩各投一局無失分，合庫王政浩也一局無失分。

中華隊上次在亞錦賽奪冠是二○一九年，當時由張育成、林子偉兩位大聯盟級球員領銜，而上屆敗給日本吞下亞軍；加上今年，已連續七屆亞錦賽闖進冠軍賽，但六度「銀」恨，其中五次輸給日本、一次輸給南韓隊。